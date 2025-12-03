larges éclaircies
DE | FR
burger
International
ukraine

Comment la guerre en Ukraine peut faire évoluer l'Autriche

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska, ici accueillis par le président fédéral de l&#039;Autriche Alexander Van der Bellen, en juin 2025.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska (centre), ici accueillis par le président fédéral de l'Autriche Alexander Van der Bellen et sa femme (à gauche) Doris Schmidauer, en juin 2025.Image: Imago

Face à Poutine, ce pays neutre a choisi une autre voie que la Suisse

La guerre en Ukraine bouscule la neutralité autrichienne, pilier national depuis 70 ans. Entre soutien à Kiev, critiques internes et pressions géopolitiques, Vienne s’interroge sur son avenir diplomatique et fait évoluer sa vision de la neutralité.
03.12.2025, 16:5503.12.2025, 16:55
Katharina ZWINS, Vienne / AFP

Depuis 70 ans, la neutralité constitue le pilier de la politique étrangère de l'Autriche et de son identité nationale. Mais à l'heure de la guerre en Ukraine, le petit pays alpin semble de plus en plus questionner sa signification.

Le débat n'est pas vraiment nouveau, et ressurgit à chaque soubresaut de l'histoire moderne autrichienne. Il a toutefois pris une ampleur particulière depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit Vienne à choisir très clairement un camp.

Une notion de neutralité qui fait débat

Une diplomate européenne souligne qu'étant proches géographiquement de l'Ukraine, les Autrichiens «commencent à être moins naïfs». Elle ajoute:

«Ils ont voté les aides financières à l'Ukraine, les sanctions contre la Russie»

Pour Andreas Wimmer, porte-parole de «Les Voix pour la neutralité», une initiative citoyenne lancée en 2023, cela va cependant bien trop loin.

Il accuse le gouvernement de se plier davantage aux «directives de l'Union européenne et de l'Otan» qu'à la loi sur la neutralité à laquelle le pays doit son indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Cette politique est aussi vivement critiquée par le puissant parti d'extrême droite FPO, hostile à l'aide à l'Ukraine, qui parle de «trahison».

Une identité empreinte d'histoire

L'Autriche a en effet obtenu le départ des troupes d'occupation alliées et retrouvé sa souveraineté à la condition d'inscrire dans sa Constitution le principe de neutralité, une exigence des Soviétiques. Ce qui fut fait le 26 octobre 1955.

Cette célèbre marque aiderait à équiper les «unités d'élite» de Poutine

Cette loi constitutionnelle, qui acte la «neutralité permanente» du pays, lui interdit entre autres de rejoindre des alliances militaires ou de stationner des troupes étrangères sur son territoire.

Depuis, pour les Autrichiens, liberté rime avec neutralité, et 80% d'entre eux affirment qu'elle fait partie de leur identité, selon un sondage publié en octobre.

Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, la notion de neutralité est secouée en Autriche.
Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine, la notion de neutralité est secouée en Autriche.Image: Unsplash

Une différence avec la neutralité helvétique

Ce statut neutre a aussi permis au petit pays d'Europe centrale d'occuper, non sans fierté, une place particulière sur l'échiquier diplomatique mondial: il accueille ainsi l'un des quatre sièges de l'ONU à Vienne et de nombreuses autres agences internationales, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique ou le siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a souligné le maire de la capitale autrichienne, Michael Ludwig la semaine dernière devant l'Association de la presse étrangère.

Toutefois, contrairement au voisin suisse, «c'est une neutralité qui évolue (...) et le gouvernement actuel pousse pour cette évolution», constate la diplomate européenne.

C'est le cas notamment de la ministre libérale des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger.

La guerre en Ukraine dans toutes les têtes

Elle n'a pas hésité à déclarer en juillet au journal allemand Die Welt, que dans un contexte international incertain et face à «une Russie de plus en plus agressive», la «neutralité seule ne nous protège plus» et que son pays devait songer à investir dans «sa propre capacité de défense».

L'avenir de l'Ukraine va dépendre de ces trois scénarios

Le budget militaire de l'Autriche, toujours parmi les plus faibles d'Europe, a déjà été porté à 0,95% du PIB en 2024, et le gouvernement vise 2% en 2032.

«Les Voix pour la neutralité» réclame un retour au simple rôle de médiateur actif tenu pendant la Guerre froide. Wimmer explique:

«Nous pourrions nous offrir comme lieu de négociations, mais, malheureusement, l'Autriche ne le fait pas»

Pour l'ancien diplomate autrichien Franz Cede, il faut prendre garde à ne pas «romantiser» une neutralité qui, de toute façon, s'est nettement «érodée» avec l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne en 1995, devenant métaphoriquement comme «un avocat»: mou à l'extérieur autour d'un petit noyau dur.

«L’industrie de défense risque de couler» à cause de l'UDC

Alors que la Finlande et la Suède ont réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en rejoignant l'Otan, l'Autriche «a raté le coche», regrette-t-il. Cette éventualité, qui semblait impensable il y a peu encore, n'est pas exclue par Meinl-Reisinger.

La ministre libérale des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger.
La ministre libérale des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger.Image: Keystone

Un tel débat peut «être très fructueux», avait-elle jugé dans son entretien avec Die Welt, soulignant toutefois qu'«il n'y a actuellement pas de majorité au Parlement et dans la population pour une adhésion à l'Otan».

Plus d'articles sur la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe
«L’Europe est en grand danger, il faut avoir tout le monde à bord»
«L’Europe est en grand danger, il faut avoir tout le monde à bord»
de Antoine Menusier
Zelensky a pris la télé-réalité nucléaire de Trump en pleine tête
6
Zelensky a pris la télé-réalité nucléaire de Trump en pleine tête
de dita muller
«La Russie de Poutine n'a aucune chance face au potentiel de l'Occident»
4
«La Russie de Poutine n'a aucune chance face au potentiel de l'Occident»
de Ralph Steiner
La Suisse veut s'engager pour une «paix juste»
2
La Suisse veut s'engager pour une «paix juste»
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Des monstres envahissent les rues d'Autriche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Un rempart naturel»: Pourquoi Trump mise sur son gendre en Ukraine
Chargé par le président américain de trouver une issue au conflit en Ukraine, l’époux d’Ivanka Trump explore des solutions pour mettre fin à la guerre. Peut-il aussi en tirer un bénéfice commercial?
Durant le second mandat de son beau-père, Jared Kushner souhaitait se consacrer à ses activités professionnelles. L’époux d'Ivanka Trump, 44 ans, avait donc renoncé à exercer une fonction gouvernementale.
L’article