Ada Marra: Très clairement oui. Le Parti socialiste l’a exprimé par un appel signé par 41 000 personnes. Nous y demandons l’accueil de 10 000 personnes. Cela ne mettrait ni la sécurité, ni la politique d’asile de notre pays, en difficulté. En 2020, il y a eu 11 000 demandes d’asile pour la Suisse, soit le chiffre le plus bas depuis 2007. Cela veut dire qu’il y a de la place pour des réfugiés. 10 000 personnes, c'est raisonnable et possible; notre demande n’est pas extravagante. Plusieurs villes se sont déjà déclarées prêtes à accueillir des réfugiés, bien avant la crise de l’Afghanistan. La Confédération doit collaborer avec elles.