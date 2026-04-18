Une manifestation pour l'asile a eu lieu à Bâle. keystone

Les Suisses et les Allemands unis pour les migrants à Bâle

À Bâle et à Weil am Rhein, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi contre un durcissement de la politique d’asile, appelant à une solidarité sans frontières. Le rassemblement était organisé par plus d’une trentaine d’organisations.

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Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi à Bâle et Weil am Rhein (D) contre un durcissement de la politique d'asile et pour une solidarité sans frontières. Le rassemblement était organisé à l'appel de plus d'une trentaine d'organisations.

Les manifestants brandissaient des banderoles proclamant notamment: «Chaque personne a le droit à une bonne vie» et «Solidarité plutôt que barbelés». Ils ont scandé «Tous ensemble contre le racisme», a constaté une journaliste dans la localité allemande.

Deux cortèges partis de Weil am Rhein et de Bâle ont convergé vers la prison bâloise de renvoi de Bässlergut. Selon les organisateurs, plusieurs détenus sont en grève de la faim depuis plusieurs jours pour exiger «la liberté et des soins médicaux adéquats». La manifestation s'est terminée sur la passerelle des trois pays, qui enjambe le Rhin au nord de Bâle.

Le rassemblement dénonçait le Pacte européen sur la migration et l'asile, qui doit entrer en vigueur le 12 juin. Ce paquet législatif introduit une obligation de contrôler l'identité des personnes arrivant sur le territoire ainsi que la mise en place de procédures d'asile aux frontières extérieures de l'UE pour les demandeurs d'asile provenant de pays dont le taux de reconnaissance est faible.

Ce Pacte «attaque le droit d'asile des migrants à tous les niveaux», selon un tract distribué samedi. Il supprime également de facto le droit d'asile au sein de l'UE, ajoute le texte. (sda/ats)