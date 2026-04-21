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Lufthansa annule 20 000 vols jusqu’en octobre

A cause de Trump, la maison mère de Swiss annule 20 000 vols

En raison des tensions sur le marché de l'énergie, Lufthansa optimise son programme de vols sur ses six plateformes de correspondance, selon un communiqué de presse publié mardi soir.
21.04.2026, 21:5421.04.2026, 21:56

20 000 vols court-courriers seront annulés jusqu'en octobre. La compagnie aérienne allemande Lufthansa, maison mère de SWISS, espère économiser environ 40 000 tonnes de kérosène grâce à cette réduction.

Il est à noter que le prix de ce carburant a doublé depuis le début du conflit avec l'Iran. Cette mesure vise à garantir l'approvisionnement en kérosène du groupe Lufthansa – et donc également de SWISS – dans les semaines à venir.

Les ajustements porteront principalement sur les liaisons non rentables via les plateformes de Francfort et de Munich. Parallèlement, les liaisons existantes via Zurich, Vienne et Bruxelles seront renforcées. Ces aéroports devraient permettre une gestion nettement plus efficace du trafic sans que les passagers ne perdent l'accès au réseau mondial.

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Depuis lundi, 120 vols du groupe Lufthansa sont annulés chaque jour. Selon le communiqué de presse, cette situation devrait perdurer jusqu'à fin mai. Les passagers concernés ont été informés. Trois destinations desservies par Lufthansa (Bydgoszcz et Rzeszów en Pologne, et Stavanger en Norvège) ont été entièrement retirées du programme de vols actuel, au moins temporairement.

La situation concernant les vols des vacances d'été reste incertaine; toutefois, Lufthansa table sur un approvisionnement en carburant globalement stable et met en œuvre diverses mesures pour le garantir. SWISS a jusqu'à présent indiqué à CH Media (éditeur de watson) son intention de maintenir son programme de vols.

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