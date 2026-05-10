Le membre d'équipage suisse du «Hondius» placé en quarantaine

Les passagers et membres d'équipage du «Hondius» concernés ont été rapatriés aux Pays-Bas par un vol spécial qui a atterri à Eindhoven. Keystone

Le membre d'équipage suisse du bateau de croisière «Hondius», où se sont déclarés plusieurs cas d'hantavirus, a été placé en quarantaine aux Pays-Bas.

Plus de «Suisse»

Un membre d'équipage suisse a été placé en quarantaine dimanche lors de l'évacuation du paquebot de croisière «Hondius» touché par le foyer d'infection d'hantavirus à Ténérife. L'Office fédéral de la santé publique (Ofsp) a indiqué ne pas avoir connaissance d'autres Suisses à bord du navire.

La quarantaine devrait durer six semaines, a indiqué dimanche l'Ofsp. Les autorités sont en contact régulier avec le membre d'équipage et ses proches en Suisse. Malgré la situation, la personne concernée se porte bien et ne présente aucun symptôme.

Isolé aux Pays-Bas

L'Ofsp précise que les mesures de quarantaine relèvent en l'occurrence des autorités néerlandaises, le bateau appartenant à une société des Pays-Bas. Contrairement aux membres d'équipage, les passagers doivent quant à eux être rapatriés vers leur pays d'origine. L'office indique:

«Le membre suisse de l'équipage a quitté le navire pour être acheminé par avion aux Pays-Bas dans l'après-midi. Il a été informé de la procédure et s'est montré compréhensif»

Un homme soigné à Zurich

Depuis le 4 mai, un homme infecté par le hantavirus est soigné à l'hôpital universitaire de Zurich. L'hôpital a indiqué samedi que son état était stable. Sa compagne se trouve en isolement à son domicile. Une autre personne est également en auto-isolement à Genève. A ce jour, six cas ont été confirmés d'infection par le hantavirus et deux cas sont suspects, selon l'OMS. Trois personnes sont décédées.

Un Français présente des symptômes

Les opérations d'évacuation d'une partie des passagers et membres d'équipage du MV Hondius ont débuté dimanche. Elles ont concerné en tout 94 personnes de 19 nationalités différentes et doivent se poursuivre lundi, a annoncé la ministre espagnole de la Santé.

L'un des cinq Français rapatriés a présenté des symptômes dans l'avion qui a atterri peu avant 16 heures 30 à l'aéroport du Bourget, a annoncé le premier ministre sur X. Il a ajouté:

«Les cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict jusqu'à nouvel ordre. Ils sont pris en charge médicalement et feront l'objet de tests et d'un bilan sanitaire»

Le gouvernement va par ailleurs prendre «dès ce soir» un décret pour mettre en place des mesures d'isolement adaptées à ces cas contacts. Ils devaient initialement être placés en quarantaine durant 72 heures, le temps d'une évaluation médicale complète. (btr/ats)