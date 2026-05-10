Le membre d'équipage suisse du «Hondius» placé en quarantaine
Un membre d'équipage suisse a été placé en quarantaine dimanche lors de l'évacuation du paquebot de croisière «Hondius» touché par le foyer d'infection d'hantavirus à Ténérife. L'Office fédéral de la santé publique (Ofsp) a indiqué ne pas avoir connaissance d'autres Suisses à bord du navire.
La quarantaine devrait durer six semaines, a indiqué dimanche l'Ofsp. Les autorités sont en contact régulier avec le membre d'équipage et ses proches en Suisse. Malgré la situation, la personne concernée se porte bien et ne présente aucun symptôme.
Isolé aux Pays-Bas
L'Ofsp précise que les mesures de quarantaine relèvent en l'occurrence des autorités néerlandaises, le bateau appartenant à une société des Pays-Bas. Contrairement aux membres d'équipage, les passagers doivent quant à eux être rapatriés vers leur pays d'origine. L'office indique:
Un homme soigné à Zurich
Depuis le 4 mai, un homme infecté par le hantavirus est soigné à l'hôpital universitaire de Zurich. L'hôpital a indiqué samedi que son état était stable. Sa compagne se trouve en isolement à son domicile. Une autre personne est également en auto-isolement à Genève. A ce jour, six cas ont été confirmés d'infection par le hantavirus et deux cas sont suspects, selon l'OMS. Trois personnes sont décédées.
Un Français présente des symptômes
Les opérations d'évacuation d'une partie des passagers et membres d'équipage du MV Hondius ont débuté dimanche. Elles ont concerné en tout 94 personnes de 19 nationalités différentes et doivent se poursuivre lundi, a annoncé la ministre espagnole de la Santé.
L'un des cinq Français rapatriés a présenté des symptômes dans l'avion qui a atterri peu avant 16 heures 30 à l'aéroport du Bourget, a annoncé le premier ministre sur X. Il a ajouté:
Le gouvernement va par ailleurs prendre «dès ce soir» un décret pour mettre en place des mesures d'isolement adaptées à ces cas contacts. Ils devaient initialement être placés en quarantaine durant 72 heures, le temps d'une évaluation médicale complète. (btr/ats)