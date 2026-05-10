Un blessé après l'attentat au Pakistan. Keystone

Au moins 12 morts dans un attentat à la voiture piégée au Pakistan

Des extrémistes ont fait exploser un véhicule dans le nord-ouest du pays.

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Des militants extrémistes ont fait exploser une voiture piégée à un poste de contrôle dans le nord-ouest du Pakistan et ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre, faisant au moins 12 morts et cinq blessés, a indiqué dimanche la police pakistanaise.

Samedi «dans le quartier de Fateh Khel à Bannu, un kamikaze a foncé avec un véhicule piégé sur un poste de contrôle de la police, après quoi plusieurs activistes ont fait irruption dans le poste», a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un responsable de la police de la ville de Bannu, précisant que la mort de 12 agents avait été confirmée et qu'un autre était porté disparu. (ats/afp)