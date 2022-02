Le Danemark a annoncé qu'il mettrait fin aux mesures Covid le 1er février. C'est chose faite aujourd'hui. Image: Shutterstock

Des pays voisins lèvent déjà leurs mesures Covid: on fait le point

De nouveaux assouplissements seront-ils décidés en Suisse dès mercredi? Plusieurs pays européens ont déjà franchi le pas. Tour d'horizon.

Alors qu'Omicron continue de déferler sur l'Europe, de nombreux pays adaptent leur stratégie sanitaire. Et ce, malgré, ou justement à cause du variant du virus.

La Suisse pourrait également être confrontée à des assouplissements. Le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé la semaine dernière que des mesures pourraient tomber dès le 2 février, comme la levée de l'obligation de quarantaine et de travail à domicile. Ce week-end, il a été rapporté que les assouplissements pourraient être encore plus importants.

Quels sont les pays qui ont déjà franchi le pas? Lesquels sont plus hésitants? Et comment les chiffres évoluent-ils? Tour d’horizon.

L'évolution du nombre de cas

Un coup d'œil sur le nombre de cas montre que pratiquement tous les pays enregistrent encore une hausse du nombre d'infections. Seuls les pays comme la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne ont atteint le pic de la vague il y a quelques jours déjà.

L'évolution des hospitalisations

Si l'on considère le nombre de personnes hospitalisées, la Suisse se situe également dans la moyenne des pays européens. Seule la Grande-Bretagne connaît depuis longtemps une baisse des chiffres. En Norvège et aux Pays-Bas, les chiffres ont nettement moins augmenté que dans les autres pays et sont restés plus ou moins stables. La Suisse n'a enregistré qu'une hausse modérée depuis la mi-décembre.

Entrons un peu plus en détail en observant la situation dans chaque pays.

Belgique 🇧🇪

La Belgique se trouve au niveau le plus critique du «baromètre Covid». C’est un instrument nouvellement introduit, qui indique la pression exercée sur les secteurs de la santé selon un niveau jaune, orange ou rouge. Le code rouge signifie «risque élevé de surcharge».

Ce baromètre Covid est également un outil de préparation et de communication proactive des politiques. Il offre aux secteurs concernés une plus grande sécurité de planification. Actuellement, le baromètre indique le code rouge. Comme le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter fortement, cette situation devrait perdurer.

Règle des 2G : le certificat numérique Covid de l'Union européenne (appelé « Covid Safe Ticket » en Belgique) est nécessaire comme justificatif partout lors d'événements à partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, et dans les restaurants, les musées et autres lieux publics.

: le certificat numérique Covid de l'Union européenne (appelé « Covid Safe Ticket » en Belgique) est nécessaire comme justificatif partout lors d'événements à partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, et dans les restaurants, les musées et autres lieux publics. Manifestations et restauration: le nombre de participants est limité à 200 lors de manifestations, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les discothèques sont fermées, la restauration doit respecter un couvre-feu de minuit à 5 heures. Les masques sont obligatoires à l'intérieur et à l'extérieur.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Danemark 🇩🇰

Le Danemark avait déjà déclaré la fin de la pandémie il y a quelques mois. Actuellement, Il s'agit de la deuxième tentative après la vague Omicron.

Plus aucune mesure: le pays a levé toutes les mesures contre le Covid à partir du premier février 2022.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Allemagne 🇩🇪

En Allemagne, les mesures en vigueur sont encore relativement nombreuses et, selon les régions, encore plus importantes. Lundi, le gouvernement a déclaré qu'il ne voyait pas de raison de les assouplir pour le moment.

Règle des 2G : seules les personnes vaccinées et/ou guéries ont accès aux établissements de loisirs tels que les cinémas, les théâtres ou les restaurants. La règle des 2G s'applique également au commerce de détail, à l'exception des commerces de première nécessité.

: seules les personnes vaccinées et/ou guéries ont accès aux établissements de loisirs tels que les cinémas, les théâtres ou les restaurants. La règle des 2G s'applique également au commerce de détail, à l'exception des commerces de première nécessité. Les réunions : les réunions privées et publiques avec des personnes non vaccinées ou non guéries doivent être limitées au propre ménage et à deux personnes au maximum d'un autre ménage. Les réunions privées de personnes vaccinées et guéries ne sont autorisées qu'avec 10 personnes au maximum. Les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans ne sont pas pris en compte.

: les réunions privées et publiques avec des personnes non vaccinées ou non guéries doivent être limitées au propre ménage et à deux personnes au maximum d'un autre ménage. Les réunions privées de personnes vaccinées et guéries ne sont autorisées qu'avec 10 personnes au maximum. Les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans ne sont pas pris en compte. Manifestations : les manifestations sportives et culturelles interrégionales et les grandes manifestations se déroulent sans spectateurs.

: les manifestations sportives et culturelles interrégionales et les grandes manifestations se déroulent sans spectateurs. Ecoles : dans les écoles, le port du masque est obligatoire pour tous les niveaux.

: dans les écoles, le port du masque est obligatoire pour tous les niveaux. Port du masque: obligatoire. Les régions peuvent décider de mesures plus strictes. Dans le Bade-Wurtemberg, par exemple, le port d’un masque FFP2 dans les transports publics est obligatoire à partir du 28 janvier.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

France 🇫🇷

La France assouplit certaines mesures à partir du 2 février. Ainsi, l'obligation de porter un masque dans les espaces extérieurs sera supprimée et l'obligation de travailler à domicile deviendra une recommandation.

Règle des 2G : depuis le 24 janvier 2022, toute personne âgée de plus de 16 ans a besoin d'un passeport vaccinal. Celui-ci remplace l'ancien carnet de santé (pass sanitaire) et est nécessaire pour consommer dans les bars et restaurants (à l'exception des plats à emporter), pour les activités de loisirs, dans les centres commerciaux ou dans les transports interrégionaux.

: depuis le 24 janvier 2022, toute personne âgée de plus de 16 ans a besoin d'un passeport vaccinal. Celui-ci remplace l'ancien carnet de santé (pass sanitaire) et est nécessaire pour consommer dans les bars et restaurants (à l'exception des plats à emporter), pour les activités de loisirs, dans les centres commerciaux ou dans les transports interrégionaux. Télétravail : à partir du 2 février, le travail à domicile n'est plus une obligation, mais une recommandation.

: à partir du 2 février, le travail à domicile n'est plus une obligation, mais une recommandation. Manifestations : les grandes manifestations peuvent être organisées avec 2000 personnes (à l'intérieur) et 5000 personnes (à l'extérieur). Si les places assises sont obligatoires, la limite supérieure sera supprimée dès le 2 février. Le port du masque reste obligatoire.

: les grandes manifestations peuvent être organisées avec 2000 personnes (à l'intérieur) et 5000 personnes (à l'extérieur). Si les places assises sont obligatoires, la limite supérieure sera supprimée dès le 2 février. Le port du masque reste obligatoire. Restauration : il est interdit de boire debout dans les bars et les cafés. Les discothèques pourront rouvrir à partir du 16 février.

: il est interdit de boire debout dans les bars et les cafés. Les discothèques pourront rouvrir à partir du 16 février. Port du masque: l'obligation de porter un masque sera levée le 2 février dans les espaces extérieurs.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Royaume-Uni 🇬🇧

Le Royaume-Uni veut tourner la page. Les infections diminuent, tout comme le nombre de personnes hospitalisées. Les perspectives sont réjouissantes.

Pratiquement plus de mesure : le Royaume-Uni a supprimé la plupart des mesures Covid au 27 janvier 2022.

: le Royaume-Uni a supprimé la plupart des mesures Covid au 27 janvier 2022. Manifestations : le pass Covid lors des manifestations n'est plus obligatoire, mais peut encore être exigé volontairement par l'organisateur.

: le pass Covid lors des manifestations n'est plus obligatoire, mais peut encore être exigé volontairement par l'organisateur. Télétravail : le télétravail n’est plus une obligation.

: le télétravail n’est plus une obligation. Port du masque: le port du masque n'est plus obligatoire, mais le gouvernement recommande de le porter dans les situations de proximité et de foule. Il y a des exceptions régionales avec l’obligation de porter un masque, par exemple dans le métro de Londres.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Italie 🇮🇹

En Italie, des mesures strictes sont encore en vigueur. Le vice-ministre de la Santé Pierpaolo Sileri a toutefois déclaré dans une interview accordée il y a quelques jours au journal Die Welt que des assouplissements devraient bientôt avoir lieu, au moins pour les personnes ayant reçu la troisième dose.

Règle des 2G : dans tout le pays, les personnes âgées de 12 ans et plus sont soumises à la règle des 2G (Green Pass) dans les hôtels, restaurants, bars (y compris à l'extérieur), transports publics, établissements de loisirs ou manifestations sportives. A partir du 1er février, un justificatif 3G suffira pour accéder aux administrations publiques, aux bureaux de poste et aux banques.

: dans tout le pays, les personnes âgées de 12 ans et plus sont soumises à la règle des 2G (Green Pass) dans les hôtels, restaurants, bars (y compris à l'extérieur), transports publics, établissements de loisirs ou manifestations sportives. A partir du 1er février, un justificatif 3G suffira pour accéder aux administrations publiques, aux bureaux de poste et aux banques. Mesures régionales : les régions sont divisées en quatre catégories (blanc, jaune, orange, rouge). Dans celles-ci, différentes mesures s'appliquent. Les régions peuvent elles-mêmes introduire des mesures plus strictes.

: les régions sont divisées en quatre catégories (blanc, jaune, orange, rouge). Dans celles-ci, différentes mesures s'appliquent. Les régions peuvent elles-mêmes introduire des mesures plus strictes. Port du masque : dans les transports publics et dans de nombreuses manifestations, les masques FFP2 sont obligatoires.

: dans les transports publics et dans de nombreuses manifestations, Vaccination obligatoire: Depuis le 8 janvier, la vaccination est obligatoire en Italie pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Pays-Bas 🇳🇱

La semaine dernière, les Pays-Bas ont assoupli les mesures dans divers secteurs, et ce malgré un nombre d'infections en forte hausse. Le Premier ministre Mark Rutte a lui-même déclaré à cette occasion: «Nous devons dire clairement que nous prenons un risque en le faisant».

Restauration et événements : depuis le 26 janvier 2022, la restauration, les magasins ainsi que les lieux sportifs et culturels sont à nouveau ouverts jusqu'à 22 heures, à condition de respecter certaines règles. Les restaurants et les manifestations peuvent être visités avec la 3G.

: depuis le 26 janvier 2022, la restauration, les magasins ainsi que les lieux sportifs et culturels sont à nouveau ouverts jusqu'à 22 heures, à condition de respecter certaines règles. Les restaurants et les manifestations peuvent être visités avec la 3G. Port du masque : le port du masque est obligatoire dans les transports publics, dans les lieux publics intérieurs (p. ex. musées, cinémas) si l'on n'est pas assis à sa place. Sinon, la recommandation de porter un masque s'applique là où les distances ne peuvent pas être respectées.

: le port du masque est obligatoire dans les transports publics, dans les lieux publics intérieurs (p. ex. musées, cinémas) si l'on n'est pas assis à sa place. Sinon, la recommandation de porter un masque s'applique là où les distances ne peuvent pas être respectées. Réunions: il est recommandé de ne pas recevoir plus de quatre visiteurs par jour et de ne pas visiter plus d'un autre ménage par jour.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Norvège 🇳🇴

La Norvège opte pour un changement stratégique. L'Institut de santé publique (FHI) affirme que les mesures seront bientôt levées et que, dans les faits, il y aura des contaminations: «Il est difficile de ne pas être contaminé. Et plus on maintient les restrictions, plus la pandémie dure».

Port du masque : le port du masque est obligatoire dans les transports publics, les taxis, les magasins et autres situations où les distances ne peuvent pas être respectées.

: le port du masque est obligatoire dans les transports publics, les taxis, les magasins et autres situations où les distances ne peuvent pas être respectées. Manifestations : il y a des restrictions pour les manifestations privées et publiques (diverses selon le lieu).

: il y a des restrictions pour les manifestations privées et publiques (diverses selon le lieu). Télétravail : dans la mesure du possible.

: dans la mesure du possible. Restauration: vente d'alcool uniquement jusqu'à 23 heures.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Autriche 🇦🇹

En Autriche, les signes sont réjouissants. Après de récents assouplissements, des levées progressives des mesures sont également prévues pour le mois de février.

Le confinement est levé : le confinement pour les personnes ne disposant pas d'un certificat 2G valable a pris fin le 31 janvier 2022. Toutes les autres mesures restent cependant en vigueur.

: le confinement pour les personnes ne disposant pas d'un certificat 2G valable a pris fin le 31 janvier 2022. Toutes les autres mesures restent cependant en vigueur. Règle des 2G : la 2G est obligatoire pour la restauration, les commerces, les établissements de loisirs et culturels.

: la 2G est obligatoire pour la restauration, les commerces, les établissements de loisirs et culturels. Port du masque : les masques FFP2 sont obligatoires dans les locaux fermés et à l'extérieur où les distances ne sont pas respectées.

: les masques FFP2 sont obligatoires dans les locaux fermés et à l'extérieur où les distances ne sont pas respectées. Restauration : un couvre-feu est en vigueur à partir de 22 heures. Pas de restauration de nuit ou debout, règles strictes pour les rassemblements.

: un couvre-feu est en vigueur à partir de 22 heures. Pas de restauration de nuit ou debout, règles strictes pour les rassemblements. Vaccination obligatoire: la vaccination est obligatoire à partir du 1er février. Toute personne qui ne sera pas vaccinée à partir du 15 mars sera amendée. Cependant, tout cela est encore en cours de législation au Parlement.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Portugal 🇵🇹

Le Portugal a élu un nouveau parlement dimanche. Après les élections présidentielles, un nouveau vote aura lieu sur les assouplissements Covid.

Règle des 2G : certificat obligatoire pour les hôtels, les restaurants, les offres culturelles et de loisirs et les événements avec places assises.

: certificat obligatoire pour les hôtels, les restaurants, les offres culturelles et de loisirs et les événements avec places assises. Port du masque : le port du masque est obligatoire dans les transports publics et les lieux publics fermés.

: le port du masque est obligatoire dans les transports publics et les lieux publics fermés. Règle des 3G: obligation d'être boosté, preuve de guérison ou test négatif (3G) pour l'accès aux bars et aux clubs, aux grands événements ou à la visite d'établissements de santé.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Suède 🇸🇪

En Suède, les recommandations sont plus nombreuses que les obligations. Dans tous les cas, il n'y aura pas de durcissement des mesures dans les prochains jours.

Règle des 2G : manifestations à partir de 20 participants uniquement avec la règle des 2G. Exception de la règle des 2G : entre 20 et 50 participants, il faut des places assises fixes en groupes de huit personnes maximum et des distances entre les tables. A partir de 50 participants, plus d'exception à l'obligation de la règle des 2G.

: manifestations à partir de 20 participants uniquement avec la règle des 2G. : entre 20 et 50 participants, il faut des places assises fixes en groupes de huit personnes maximum et des distances entre les tables. A partir de 50 participants, plus d'exception à l'obligation de la règle des 2G. Recommandation du port du masque : les masques sont recommandés dans les transports publics.

: les masques sont recommandés dans les transports publics. Restauration et distanciation: distances et limitation du nombre de personnes pour les commerces, la restauration, les offres de loisirs et de culture. Les établissements de restauration doivent fermer à 23 heures.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

Espagne 🇪🇸

Les communautés autonomes peuvent actuellement décider en grande partie elles-mêmes des mesures à prendre. Dans de nombreux endroits, un certificat Covid est nécessaire. Les mesures Covid ont été prolongées d'au moins une semaine pour les personnes entrant dans le pays.

Port du masque : le port du masque est obligatoire dans les lieux publics.

: le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Différences régionales: les communautés autonomes décident elles-mêmes des autres mesures à prendre. En Catalogne, par exemple, les discothèques et les salons de danse sont fermés. Dans la région de Valence, la règle des 3G s'applique à partir de 12 ans pour l'accès aux espaces intérieurs comme les restaurants.

Des informations plus détaillées – et éventuellement différentes selon les régions – sont disponibles ici.

