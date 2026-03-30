ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
International

Selon CNews, la garagiste PLR de Prilly est devenue maire

Selon CNews, la garagiste de Prilly est devenue «maire» Une garagiste élue «malgré elle» à Prilly? Oui, c’est (plus ou moins) vrai. Qu’elle soit devenue «maire» après avoir confondu une pétition avec ...
On pourrait presque admirer la performance du média français.Image: dr
Humeur

CNews prend les Suisses pour des débiles

Une garagiste élue «malgré elle» à Prilly? Oui, c’est (plus ou moins) vrai. Qu’elle soit devenue «maire» après avoir confondu une pétition avec une liste électorale? Absolument pas. Mais ça, CNews s’en tamponne le coquillard. Mesdames et messieurs, démonstration de ce qu'est une fake news.
30.03.2026, 12:0030.03.2026, 13:20
Margaux Habert
Margaux Habert

Il y a les faits. A condition, bien sûr, de savoir un tout petit peu lire. Et puis il y a ce que certains médias biberonnés à la débilité, au sensationnalisme et à la «vérité alternative» décident d’en faire.

L’histoire était déjà suffisamment improbable, on aurait pu se passer d’en rajouter une couche. Pour rappel, le 8 mars dernier, une garagiste de Prilly (VD) s’est retrouvée élue sur une liste PLR sans vraiment l’avoir anticipé.

Le PLR accusé d'avoir piégé des garagistes vaudois

Après une cacophonie médiatique et quelques épisodes certes un brin lunaires, tout est (plus ou moins) rentré dans l'ordre. La principale intéressée, élue au Conseil communal, a expliqué avoir signé un document sans mesurer qu’il s’agissait d’une candidature officielle. Mais la nouvelle élue n'est pas pour autant syndique, ou «maire» comme on ne dit pas dans le canton de Vaud. Conseillère communale.

Côté CNews, en revanche, on a décidé d’ajouter un peu de piment. Beaucoup de piment. Car quand la chaîne française d'«information» en continu passe quelque part, c’est rarement pour laisser les choses en l’état. Trop simple, trop factuel, trop chiant sans doute. Le média titre ainsi sans vergogne:

«Suisse: elle confond une pétition avec la liste municipale et se retrouve maire de sa commune»

Pardon...?

Image
Image: capture d'écran

Alors, reprenons calmement (je sais, ça se voit pas du tout, mais je suis CALME).

  • Il n’est question de «maire» nulle part dans les articles suisses.
  • La fonction en question est celle de conseillère communale, ce qui n’a strictement rien à voir.
  • Même dans l'article de CNews, ce «détail» n’apparaît pas après le titre.
  • C’est vraiment juste du clickbait, nul, moche et minable.

Autrement dit, le titre racoleur et mensonger raconte une histoire que même le contenu de l’article ne confirme pas. Une fiction, posée là, comme ça, pour le plaisir de faire croire à nos amis français que les Suisses sont des débiles.

On pourrait presque admirer la performance. Transformer une info déjà un poil absurde en une fable politique digne d’un épisode de télé-réalité, en une seule phrase. Sans vérification. Sans gêne non plus, visiblement. Parce que transformer une élue locale en «maire par erreur», ce n’est pas ce qu'on appelle «arrondir les angles» ou «prendre quelques libertés éditoriales»; c’est changer la nature même de l’information.

«Le PLR s'est excusé»: la garagiste romande élue malgré elle raconte

Alors évidemment, on pourrait se dire que ce n’est «qu’un titre». Que personne ne lit vraiment les titres. Et le problème, ce n’est pas tant «l’erreur» en elle-même. C’est la mécanique de CNews, qui consiste à prendre une info étrangère, vaguement insolite, et à la bidouiller jusqu’à la rendre méconnaissable. Avec, au passage, ce petit parfum de «regardez comme ces Suisses sont cons», toujours plus vendeur.

Alors oui, l’histoire de Prilly est marrante, peut-être même un chouïa consternante. Oui, elle mérite d’être racontée. Mais elle n’avait pas pour autant besoin de devenir une fake news.

Si vous cherchiez une définition concrète des termes «click bait», ou «pute à clics» en français poétique, inutile d’aller bien loin, elle est là, dans ce titre purement et simplement mensonger de CNews. Et si vous vous posiez encore la question, voilà à quoi ça sert d’avoir une presse qui fait son job, qui creuse et qui vérifie (même si elle peut se tromper parfois), et pas des médias qui ne font que du sensationnalisme et de la désinformation. Et s’il vous fallait encore une preuve que CNews est une honte, c’est cadeau.

L'actu en Suisse c'est par ici
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
Il y a un problème avec ces rabais chez Coop
de Margaux Habert
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
5
«Si ça continue, je partirai au Portugal»: ces Suisses n'en peuvent plus
de Reto Heimann
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
4
«Un truc historique peut se passer»: à Lausanne, la gauche vacille
de Alessia Barbezat
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura
2
Le PLR propose que Genève construise une prison dans le Jura

La BNS a choisi ses futurs billets de banque

1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces célèbres donuts américains débarquent chez Migros à Genève
La Migros vend désormais les beignets de la marque américaine Krispy Kreme dans plusieurs points de vente, mais uniquement en Romandie.
La coopérative Migros Genève noue un partenariat avec la chaîne américaine de donuts Krispy Kreme. C'est ce qu'annonce son franchisé suisse, Nicolas Duleroy, sur la plateforme professionnelle en ligne LinkedIn.
L’article