«Le PLR s'est excusé»: la garagiste romande élue malgré elle raconte

Des citoyens de Prilly (VD) ont découvert avec surprise leur présence sur les listes du PLR pour les dernières élections communales. Alors que le parti réfute toute tromperie, Claudia Castro, qui a involontairement été élue, réagit à la polémique.

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«Je ne voulais pas que ça prenne de telles proportions. J'ai peur qu'on perde des clients» s'inquiète Claudio Castro auprès de Blick.

Gérante d'un garage automobile à Prilly (VD), cette dernière s'est retrouvée avec son mari sur la liste du PLR local pour les élections communales, alors que tous deux n'en avaient nullement l'intention. Le 8 mars dernier, lors du scrutin, elle a même été élue avec près de 700 voix.

Claudia Castro sur un flyer du PLR retouché à l'IA Instagram

L'affaire a eu de gros retentissements en Romandie et les méthodes de recrutement du PLR Prilly suscitent depuis des interrogations, certains y décelant une procédure «malhonnête». Pour rappel, le couple a cru signer une pétition pour des places de parking qu'une personne était venue présenter en janvier dernier sur leur lieu de travail.

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Claudio Castro revient pour Blick sur le contexte de cette signature. Elle décrit un moment de confusion «entre les clients» et «le téléphone qui sonnait».

«Ça s'est passé tellement vite, les mots n'ont pas été assez bien posés et la discussion s'est axée uniquement sur les places de parc» Claudia Castro à Blick

Elle va siéger au Conseil communal

La Prillérane raconte sa surprise au moment où elle a découvert qu'elle était candidate. Elle explique avoir d'abord «pris ça à la légère» puis avoir ressenti «un peu de colère».

Mais les choses semblent être depuis rentrées dans l'ordre. Des clarifications ont notamment eu lieu avec le PLR Prilly, qui lui aurait même «adressé une lettre d'excuses». La garagiste s'est même résolue à siéger au Conseil communal au sein de la formation.

Elle confie ainsi à Blick avoir «été touchée» qu'autant de gens aient voté pour elle. Et quant à la tempête médiatique qu'a déclenchée sa candidature involontaire, elle ne veut «accuser personne» mais n'exclut pas qu'un «autre parti» en soit à l'origine.

Le PLR Prilly se défend

Mardi dernier, le PLR Prilly exigeait un droit de réponse de la part de la RTS, qui révélait l'affaire. Dans celui-ci, le parti réfutait toute tromperie dans sa méthode.

Il déclarait:

«Le PLR Prilly réaffirme que sa démarche de recrutement était transparente et que les candidats étaient informés de la nature de leur engagement»

La formation affirmait que le document signé par le couple, et dont la RTS disposait, ne prêtait «à aucune confusion avec une pétition». Selon elle, il est écrit sur celui-ci «en gras et en grand format sur chaque page: "8 mars 2026 - Election au Conseil communal"».

Le parti ajoute que Claudia Castro et son mari étaient de plus intégrés à un groupe WhatsApp intitulé «Candidats PLR 2026» depuis le 19 décembre 2025 et que la date du dépôt de la liste y avait été mentionné. Il précise finalement que sa démarche de recrutement ne «s’est pas limitée à un seul contact» et qu'elle comprenait également «des confirmations subséquentes, une séance photo et une présence active dans le groupe WhatsApp pendant près de trois mois». (jzs)