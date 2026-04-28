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USB-C: gros changement pour les ordinateurs portables

USB-C : Un port de chargement standardisé est désormais obligatoire pour tous les ordinateurs portables dans l’UE
De nombreux fabricants utilisent des câbles de charge incompatibles entre marques.Image: Shutterstock

Un gros changement arrive pour les chargeurs d'ordinateurs portables

Les ordinateurs portables vendus au sein de l'Union européenne devront désormais tous être équipés d'un port de charge USB-C. Les consommatrices et consommateurs devront toutefois être attenfifs au choix du câble utilisé.
28.04.2026, 12:5328.04.2026, 13:03

Après les smartphones et les petits appareils électroniques, tous les nouveaux ordinateurs portables vendus dans l’Union européenne devront désormais être équipés d’un port de charge standardisé USB-C. Une longue période de transition visant à mettre en œuvre une directive européenne arrive ainsi à son terme.

Jusqu’à présent, de nombreux fabricants d’ordinateurs portables utilisaient des câbles de charge incompatibles entre marques. Des connecteurs ou des formats spécifiques obligeaient les utilisateurs à emporter systématiquement le chargeur d’origine.

Attention à «l'énergie vampire» de vos chargeurs de téléphone

Avec la nouvelle réglementation, tous les ordinateurs mobiles consommant jusqu’à 240 watts devront pouvoir être rechargés via USB-C.

Eviter d'accumuler les adaptateurs

Avec la nouvelle réglementation européenne, les fabricants d'ordinateurs portables sont tenus de proposer leurs appareils sans adaptateur secteur. Un pictogramme sur l’emballage indiquera désormais si un chargeur est fourni ou non. L’objectif est d’éviter que les ménages n’accumulent inutilement des adaptateurs USB-C.

Les consommatrices et consommateurs devront toutefois rester attentifs au choix du câble utilisé. Si le connecteur devient universel, une difficulté subsiste sur le plan électronique : tous les câbles USB-C ne se valent pas.

Ces chargeurs vendus sur Shein et Temu sont dangereux

Si la prise est toujours compatible, la capacité de transmission de l’électricité varie fortement. Un câble standard destiné à un smartphone est souvent limité à 15 à 27 watts. Or, un ordinateur portable moderne nécessite généralement entre 65 et 100 watts, voire davantage.

L’utilisation d’un câble inadapté peut empêcher la recharge ou entraîner l’apparition d’un message d’erreur tel que «chargeur lent».

Attention aux câbles non certifiés

Les utilisateurs doivent donc vérifier, lors de l’achat d’un câble, la mention «Power Delivery» (USB-PD) ainsi que la puissance indiquée (par exemple 100 W ou 240 W). Seuls les câbles certifiés garantissent une transmission sûre de la puissance maximale jusqu’à l’appareil.

La Suisse a également adopté l'USB-C comme norme de charge uniforme. Le Conseil fédéral a modifié en ce sens l’ordonnance sur les télécommunications au début de l’année 2024. (sda/trad.jzs)

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