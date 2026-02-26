beau temps15°
Affaire Epstein: le patron du WEF démissionne

Borge Brende, President of the World Economic Forum (WEF) speaks during a remote pre-meeting press conference for the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Cologny, near Geneva, Switzerland, on ...
Børge Brende s'en va.Image: KEYSTONE

Le président et directeur du Forum de Davos Børge Brende quitte son poste. Ses relations avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein avaient fait l'objet d'une enquête début février.
26.02.2026, 12:5226.02.2026, 14:04

L'affaire Epstein aura eu raison du directeur du Forum économique mondial (WEF). Le Norvégien Børge Brende a annoncé jeudi sa démission et sera remplacé provisoirement par le Suisse Alois Zwinggi. L'organisation de Cologny (GE) avait ouvert début février une «évaluation indépendante» pour clarifier ses liens avec le délinquant sexuel américain.

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter mes fonctions de président-directeur général du Forum économique mondial (...), je suis convaincu que le Forum peut désormais poursuivre son important travail sans distraction», a expliqué dans un communiqué l'ancien diplomate norvégien, qui a échangé plus de 100 SMS et courriels et rencontré à trois reprises Jeffrey Epstein.

Nouvelle salve de noms dans l'affaire Epstein

«Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble», explique aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères dans un courriel interne. Il mentionne notamment les réformes entamées au sein de l'organisation.

La démission a été annoncée aux collaborateurs dans un courriel des deux coprésidents du WEF André Hoffmann et Larry Fink. Ils saluent «la contribution significative» de M. Brende pour l'organisation dans laquelle il aura passé huit ans et demi après avoir oeuvré de manière importante à l'accord de paix en Colombie.

Des dîners, des mails et des SMS

Brende a lui-même déclaré qu'en 2018, lors d'une visite à New York, il avait reçu une invitation de l'ancien vice-premier ministre norvégien et envoyé spécial des Nations unies pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Terje Rød-Larsen, «à se joindre à lui pour un dîner avec une personne présentée comme un investisseur américain, Jeffrey Epstein».

Plusieurs autres personnalités auraient également participé à cette rencontre. L'année suivante, il aurait participé à deux dîners similaires avec Jeffrey Epstein, en compagnie d'autres diplomates et représentants du monde économique.

La Justice accusée d'avoir caché des témoignages «abominables» sur Trump

Ces dîners ainsi que quelques e-mails et SMS «représentaient l'ensemble des contacts», avait poursuivi Brende. Il n'avait aucune connaissance du passé et des activités criminelles de Jeffrey Epstein.

Une précédente polémique

Alois Zwinggi assurera l'intérim à la direction générale. L'évaluation indépendante menée par un conseiller externe est maintenant terminée, précisent les deux coprésidents. Ses conclusions indiquent qu'il n'y a pas d'autres préoccupations que celles déjà divulguées par le Norvégien lui-même.

Pour le WEF, l'affaire Epstein avait ouvert une nouvelle polémique après celle qui avait poussé le fondateur et président Klaus Schwab à se retirer l'année dernière après plus de 50 ans à la tête de l'institution. Le conseil de fondation avait ouvert une enquête contre celui-ci pour possibles irrégularités financières et abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Schwab a rejeté des accusations «malveillantes».

Le patron déchu du WEF, Klaus Schwab, révèle ce qu&#039;il avait proposé au Conseil fédéral. Portrait de janvier 2019. (AP Photo/Markus Schreiber)
Klaus SchwabImage: AP

Le professeur d'économie allemand, né à Ravensburg dans le sud de l'Allemagne, fils d'un directeur d'usine suisse, avait lancé le WEF en 1971 avec l'argent de ses parents, ses économies de manager et un crédit. Le Forum, avec sa réunion annuelle à Davos, est devenu l'une des rencontres les plus importantes pour les politiciens de haut niveau, les grands managers, les scientifiques et les représentants de la société civile du monde entier.

Il veut faire un cadeau à 200 millions à la Suisse, mais il y a un hic

Le siège du WEF se trouve à Genève. Il emploie 600 personnes dans le monde entier, à Genève, New York, Pékin et Tokyo. (jzs/ats)

On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
