Ramadan: une série d'événements musulmans annulés en Suisse romande

«Notre objectif principal est d'aider toutes les personnes dans le besoin, indépendamment de leur nationalité ou de leur religion. Il est donc dans notre propre intérêt de nous adresser à un éventail aussi large que possible de donateurs potentiels et de ne pas nous limiter idéologiquement. Le sens et le but des manifestations n'est donc pas non plus de diffuser une pensée particulière, mais de faire connaître nos activités et de pouvoir aider encore plus de personnes dans le besoin.»

Swiss Barakah Charity