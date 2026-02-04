La «Villa Rose», à Meggen (LU). Image: Stefan Bohrer/Keystone

Epstein cherchait des villas ultra-sécurisée en Suisse

Des documents de l'affaire révèlent que le criminel sexuel américain avait un intérêt pour la luxueuse «Villa Rose», à Meggen, dans le canton de Lucerne. Une autre demeure prestigieuse du canton de Zoug est également mentionnée.

Von Tobias Söldi / ch media

Depuis 2014, la «Villa Rose» appartient au collectionneur d'art canadien Robert Landau. Ce manoir, l'un des plus prestigieux de Suisse, est situé à Meggen, dans le canton de Lucerne, et couvre environ 10 200 mètres carrés. Il inclut un hangar à bateaux, des dépendances pour le personnel, un parc, un accès au lac, un spa et une piscine intérieure.

Cette propriété, ayant autrefois appartenu à Marc Rich, fondateur de la multinationale Glencore, a attiré l'attention de Jeffrey Epstein, comme le montrent des fichiers de l'affaire publiés vendredi dernier. Ceux-ci comprennent trois millions de pages, 180 000 images et 2000 vidéos.

Parmi les documents figure un e-mail envoyé à Jeffrey Epstein, en 2010, par l'ex-président de la NBA, David Stern. Il y mentionne la villa de Meggen.

David Stern Image: AP

Selon David Stern, son acquisition pourrait être effectuée rapidement et sans passer par un agent, car il connaissait bien le propriétaire. La villa offrirait une grande sécurité et de l'intimité.



David Stern conclut par cette question:

«Ça vous intéresse?»

Le négociant Marc Rich également cité

Quelques jours plus tard, Jeffrey Epstein s'est enquit de la situation concernant la propriété. Aucune réponse n'a toutefois été trouvée dans les documents.

Un an plus tard, David Stern a réécrit à Jeffrey Epstein, lui indiquant que Marc Rich avait l'intention de déménager à Londres et de vendre ses deux maisons en Suisse, à Saint-Moritz et à Meggen. La propriété de Meggen n'a cependant jamais été transférée à Jeffrey Epstein. Depuis 2014, elle appartient à Robert Landau, l'un des plus grands marchands d'art au monde.

Marc Rich, décédé en 2013 dans un hôpital de Lucerne des suites d'un AVC, s'était réfugié en Suisse au début des années 1980 après avoir fait l'objet d'une enquête des autorités américaines pour fraude fiscale et trafic illégal de pétrole avec l'Iran. Il a figuré pendant des années sur la liste des «Most Wanted» du FBI, avant d'être gracié par le président américain Bill Clinton en 2001.



Son entreprise, Marc Rich & Co. AG, est devenue Glencore International AG en 1994.

Marc Rich lors d'une conférence de presse en 1993. Image: Keystone

Le nom de Marc Rich apparaît également à plusieurs reprises dans les fichiers Epstein, suggérant qu'Epstein devait au moins savoir qui il était. Par exemple, une personne dont le nom a été caviardé écrit qu'elle déjeunait avec Rich et sa compagne. «Faut-il que je lui dise bonjour de ta part», est-il indiqué.

Dans un autre message, quelqu'un informe Jeffrey Epstein qu'il est assis tout près de Marc Rich et d'un ami d'Epstein lors d'une soirée du Nouvel An.

Une propriété dans le canton de Zoug

Une autre communication, datant de la même période que les mails, mentionne une autre propriété, cette fois dans le canton de Zoug. Une agence immobilière y informe David Stern qu'un bien au bord du lac de Zoug pourrait l'intéresser, opportunité qu'il a ensuite transmise à Jeffrey Epstein à l'insu de l'agence.

La consultante qui avait été en contact avec Stern se dit surprise de voir son nom apparaître dans les fichiers Epstein. Elle confirme avoir été contactée par l'ancien commissaire de la NBA et dit n'avoir jamais reçu de retour par la suite. Elle assure en outre qu'elle n'était pas au courant de la relation entre David Stern et Jeffrey Epstein.