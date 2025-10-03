en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Infestée de mouches, l'église de Boécourt doit fermer

Infestée de mouches, cette église romande doit fermer

Mariages perturbés, offices déplacés: plusieurs églises jurassiennes sont désormais envahies par des nuées de mouches.
03.10.2025, 09:3003.10.2025, 09:30

Des bancs vides, des vitraux assiégés et un bourdonnement continu: une église suisse a dû fermer ses portes pour un mois face à une invasion massive de mouches. Les fidèles se retrouvent provisoirement dans une chapelle voisine et dans la salle paroissiale du village. «C’était encore plus impressionnant la semaine dernière: on entendait un bourdonnement continu», raconte le président de la paroisse de Boécourt au Quotidien Jurassien.

Les Eglises jurassien sont-elles frappées par l'une des Dix plaies d'Egypte? Ce lieu de culte n’est pas seul à être concerné dans le Jura. En effet, une douzaine de paroisses ont fait appel à un désinfestateur, Patrick Sauvain, relatent nos confrères, pour contenir cette pullulation:

«A Bressaucourt, la situation est particulièrement extrême»

Il raconte à nos confrère l'histoire d'une mariée qui a vu sa robe criblée de mouche durant la cérémonie...

D'où sortent les mouches?

L’expert explique au Quotidien Jurassien que la météo a favorisé l'explosion du nombre d'insectes. Les œufs pondus au printemps, freinés par les fortes chaleurs, ont finalement éclos en même temps que ceux de l’automne. Chaque femelle pouvant engendrer un millier d’individus en deux mois, les populations ont vite échappé à tout contrôle.

A propos d'insectes qui pullulent 👇

Scarabée japonais en Suisse: «Leur nombre explose après quatre ans»

Qui plus est, les églises sont devenues des refuges pour ces insectes: leurs clochers et combles offrent de multiples points d’entrée, alors que les greniers traditionnels des maisons sont désormais mieux isolés et ne laissent plus passer les bestioles.

Dans le Jura, à Boécourt, une invasion de mouches force des paroisses à fermer leurs églises, conséquences directes d’un climat qui dérègle tout.
Invasion de mouches à Boécourt.Image: dr/watson

Pour en venir à bout, les spécialistes utilisent une combinaison de produits. «Avant, une intervention suffisait pour cinq ans. Aujourd’hui, les colonies reviennent deux fois plus vite», observe Patrick Sauvain, qui voit dans ce phénomène une conséquence directe du réchauffement climatique. En guise de conclusion, Jean-Charles Allimann confesse à nos confrères: «Les églises se vident de leurs paroissiens et se remplissent maintenant de mouches!» (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
1 / 22
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Nivea, Coop ou L'Oréal? Voici les meilleurs gels capillaires
Si vous utilisez occasionnellement des gels capillaires, vous vous demandez probablement quelle marque se distingue des autres, et sur quels critères baser la notion de qualité. L'émission suisse alémanique Kassensturz vous révèle tout.
L'émission Kassensturz de la SRF (l'équivalent d'«A bon entendeur» sur la RTS) s'est penchée sur les gels capillaires. Cinq cobayes ont testé douze produits sur la base de critères comme la maniabilité, le coiffage, la tenue, les résidus et les parfums allergènes.
L’article