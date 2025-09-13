assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Une voiture lui fonce dessus alors qu'il est assis sur un banc

Le banc a été détruit par le choc avec la voiture (en haut à gauche).
Le banc a été détruit par le choc avec la voiture (en haut à gauche).police jurassienne

Une voiture lui fonce dessus alors qu'il est assis sur un banc

Un jeune homme a eu très chaud dans la nuit de vendredi à samedi. A la suite d'une sortie de route, un véhicule a heurté et détruit le banc sur lequel il se trouvait. Il s'en sort avec de légères blessures.
13.09.2025, 13:1013.09.2025, 13:10
Plus de «Suisse»

Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule samedi vers 00h15 dans les Franches-Montagnes, et a heurté un banc sur lequel se trouvait un jeune homme. Ce dernier s'en sort avec de légères blessures, alors que l'un des occupants du véhicule a dû être héliporté à l'hôpital.

Une voiture folle crée la panique à Olten

En traversant le village des Emibois (JU), l'automobiliste a dévié de sa trajectoire dans un virage à gauche. Il a percuté un banc sur lequel se trouvait le jeune homme, projeté à plusieurs mètres. La voiture a ensuite heurté une fontaine, avant de finir sa course contre un poteau métallique, détaille la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Les ambulanciers dépêchés sur place ont fait appel à un hélicoptère de la Rega pour évacuer l'un des trois occupants du véhicule. Les trois personnes sont hors de danger.

Un fourgon de transport de valeurs attaqué dans le canton de Berne

Les pompiers du SIS Franches-Montagnes Ouest se sont rendus sur les lieux pour une fuite d'hydrocarbures.

Lors de l'accident, la voiture circulait en direction des Breuleux. Le communiqué ne précise pas si les personnes impliquées rentraient du festival du Chant du Gros, qui a lieu au Noirmont, village voisin des Emibois. Une enquête est en cours. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Son élan solidaire pour Gaza n'est pas passé au Conseil national
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
Le fiasco fromager continue chez Migros
3
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
Parmelin ne voulait pas que sa rencontre avec Infantino reste secrète
Le Conseil fédéral se bat pour une réduction des droits de douane américains à 39%. Désormais, c'est Gianni Infantino, qui pourrait agir comme porte-parole de la Suisse. Le président de la FIFA vient de rencontrer Guy Parmelin avec qui il partage un lien particulier.
Après que Donald Trump a imposé un droit de douane de 39% sur les importations suisses, des politiciens de l’UDC et l’ancien diplomate Thomas Borer ont estimé que le président de la FIFA, Gianni Infantino, pourrait intervenir en faveur de la Suisse auprès du président américain.
L’article