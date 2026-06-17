bien ensoleillé29°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Cette Française n'aurait pas dû rouler sans permis en Suisse

Condamnée, cette Française a récidivé de manière «intensive» en Suisse

Une femme d'une vingtaine d'années écope de 10 mois de prison avec sursis pour avoir conduit à de nombreuses reprises sans permis en Romandie. Elle voulait économiser du temps pour se rendre à son travail à Delémont.
17.06.2026, 20:4117.06.2026, 20:41

«Je travaillais loin et j’ai minimisé la gravité de la chose. Je préférais économiser deux heures de train et venir en voiture», concède une jeune Française d'une vingtaine d'années devant le tribunal. Ce qui lui est reproché? D'avoir roulé à de nombreuses reprises – 55 fois rien qu'entre novembre 2025 et janvier 2026 – sans permis de conduire pour se rendre à son travail à Delémont (JU), révèle le Quotidien Jurassien.

Un chauffard belge a été condamné à 27 ans de prison

Et ce n'est pas tout: après s'être fait retirer son permis de conduire, elle a eu l'interdiction de circuler. Cela ne l'a cependant pas empêchée de reprendre le volant de sa berline.

10 mois de prison avec sursis

La multirécidiviste – également condamnée «pour escroquerie» et interpelée pour avoir «roulé avec deux pneus lisses au passage de la frontière à Boncourt» – écope de 10 mois de prison avec sursis et sa voiture a été confisquée. Le véhicule sera mis en vente pour couvrir une amende additionnelle de 3000 francs et les frais judiciaires de 1004 francs, détaille le média.

«Sa culpabilité est importante. Plusieurs délits ont été constatés sur une période rapprochée. La prévenue a agi par souci de confort, en connaissance de cause, et a beaucoup relativisé les faits.»
David Cuenat, juge pénal, cité par le Quotidien Jurassien.

Le juge précise que la Française a récidivé de manière «particulièrement intensive». La principale concernée a admis les faits. (ag)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
1 / 13
Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève
source: police genève
partager sur Facebookpartager sur X
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette créatrice romande a conçu l'accessoire le plus cool du Mondial
Preuve que le Mondial ne se limite pas à la sueur et aux larmes sur le terrain et en gradins, le football s'invite aussi dans la rue et sur les défilés: la créatrice genevoise Joana Bender, fondatrice de la marque La Fripe à Jo, elle, a imaginé le sac le plus désirable de l'été alors que le tournoi bat son plein.
La Coupe du Monde n'est pas qu'une affaire de gros mollets, de points et d'émotions footballistiques. C'est aussi l'occasion de grands moments de mode. Longtemps resté l'apanage des supporters, le maillot de son équipe préféré devient aujourd'hui un accessoire de style, déclinable de mille façons.
L’article