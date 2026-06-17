Condamnée, cette Française a récidivé de manière «intensive» en Suisse

Une femme d'une vingtaine d'années écope de 10 mois de prison avec sursis pour avoir conduit à de nombreuses reprises sans permis en Romandie. Elle voulait économiser du temps pour se rendre à son travail à Delémont.

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«Je travaillais loin et j’ai minimisé la gravité de la chose. Je préférais économiser deux heures de train et venir en voiture», concède une jeune Française d'une vingtaine d'années devant le tribunal. Ce qui lui est reproché? D'avoir roulé à de nombreuses reprises – 55 fois rien qu'entre novembre 2025 et janvier 2026 – sans permis de conduire pour se rendre à son travail à Delémont (JU), révèle le Quotidien Jurassien.

Et ce n'est pas tout: après s'être fait retirer son permis de conduire, elle a eu l'interdiction de circuler. Cela ne l'a cependant pas empêchée de reprendre le volant de sa berline.

10 mois de prison avec sursis

La multirécidiviste – également condamnée «pour escroquerie» et interpelée pour avoir «roulé avec deux pneus lisses au passage de la frontière à Boncourt» – écope de 10 mois de prison avec sursis et sa voiture a été confisquée. Le véhicule sera mis en vente pour couvrir une amende additionnelle de 3000 francs et les frais judiciaires de 1004 francs, détaille le média.

«Sa culpabilité est importante. Plusieurs délits ont été constatés sur une période rapprochée. La prévenue a agi par souci de confort, en connaissance de cause, et a beaucoup relativisé les faits.» David Cuenat, juge pénal, cité par le Quotidien Jurassien.

Le juge précise que la Française a récidivé de manière «particulièrement intensive». La principale concernée a admis les faits. (ag)