Jura: scène choquante pour Halloween à Courroux

Courroux, dans le canton du Jura
L'homme est bien connu dans le village de Courroux (image d'archives).Image: Patrick Kurmann via Wikimedia Commons

Scène choquante pour Halloween dans cette commune romande

A Courroux (JU), des enfants auraient été accueillis avec un couteau en sonnant à une porte vendredi soir. L'individu impliqué n'en serait pas à son premier coup d'éclat.
03.11.2025, 16:4903.11.2025, 17:05

L'homme, présenté par le Quotidien Jurassien comme un «déséquilibré», est bien connu des habitants de Courroux (JU). Vendredi dernier, aux alentours de 19h30, il aurait reçu des enfants venus sonner à sa porte pour Halloween armé d'un couteau de boucher, selon un témoignage recueilli par le journal.

Contactée par le QJ, la police jurassienne indique qu'une plainte a été déposée et que des auditions ont été réalisées. Sans en préciser le type, elle confirme la présence d'une arme blanche et précise qu'aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête est en cours.

Lourde médication

A Courroux (JU), nombre d'habitants ont des choses à redire sur l'individu impliqué. Auprès du Quotidien Jurassien, un voisin décrit ce dernier comme une personne d'un certain âge, soumise à une lourde médication.

«J'ai entendu des voix»: on a passé Halloween dans un hôtel hanté

L'homme semble particulièrement sensible au bruit. Le voisin raconte:

«Excédé par le bruit d’une soirée, il était par exemple allé se mettre dans sa voiture pour klaxonner durant de nombreuses minutes»
Le voisin au Quotidien Jurassien

Vivant proche d'une école, l'individu a déjà fait l'objet de signalements de la part de la commune. Il aurait en effet régulièrement un comportement problématique avec les enfants.

Selon le Quotidien jurassien, il s'en était notamment pris physiquement à un petit il y a environ un an dans le préau voisin, le saisissant par la joue et le menaçant de lui coller une claque. La police était alors intervenue et l'homme avait été emmené en ambulance, rapporte le QJ. Mais la scène avait choqué plusieurs parents d'enfants. (jzs)

«Un mix entre Rivella et jus de pomme»: Migros lance une nouvelle boisson
Après la création de sa propre boisson à base de maté, le géant orange propose une version sans sucre «pour répondre à une demande croissante». On a goûté.
«Nous espérons que notre clientèle ne s'identifie pas trop à ce camélidé au point de se mettre à cracher à la moindre occasion», plaisante Sarah Reusser, porte-parole de Migros, lorsqu'il s'agit d'expliquer le choix du nom de la boisson énergisante du groupe, appelée Lamate. Vous aurez compris le jeu de mots: une conjonction entre lama – qui incarne «un mélange de décontraction, d'esprit d'aventure et de légèreté», selon le groupe – et de maté, une infusion de feuilles de yerba maté typique d'Amérique du Sud.
L’article