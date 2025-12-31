Le 1er janvier 2026 sera historique pour Moutier et le Jura. Keystone

Moutier a célébré son changement de canton avec un banquet géant

Au 1er janvier, la ville rejoint le canton du Jura. Elle a fêté ça avec un énorme banquet.

Plus de «Suisse»

Pas moins de 1200 personnes ont partagé un repas mercredi soir à Moutier à quelques heures du transfert de la ville dans le canton du Jura. Ce grand banquet s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et festive.

La salle du Forum de l'Arc avait été décorée pour l'occasion avec un grand drapeau jurassien, des drapeaux rouges et blancs aux couleurs du canton du Jura et des nappes sur lesquelles on pouvait lire le slogan «Une nuit pour l'Histoire», choisi par les organisateurs de la soirée. Le drapeau jurassien était également présent sur les serviettes.

Des drapeaux de toutes les localités jurassiennes avaient également été installés dans la salle, tout comme d'anciennes affiches qui recommandaient de voter «oui» le 28 mars 2021, lorsque la population était appelée à se prononcer sur son appartenance cantonale.

Ils étaient 1200 personnes réunies dans un banquet à Moutier mercredi. Keystone

Le banquet affichait complet depuis plusieurs semaines. L'animateur radio de la RTS Patrick Dujany, alias Duja, s'est chargé de mettre de l'ambiance.

Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat a pris la parole en début de soirée, après s'être déjà exprimé lors de la partie officielle. Dans son discours, il a souligné que la Question jurassienne avait été réglée de manière «exemplaire». Il a aussi rendu hommage aux premiers défenseurs de la cause jurassienne, citant Roland Béguelin et Auguste Quiquerez.

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a salué la résolution pacifique de la Question jurassienne. Présente à titre privé au banquet organisé pour fêter le transfert de Moutier dans le canton du Jura, Elisabeth Baume-Schneider a expliqué à Keystone-ATS que la Question jurassienne avait été réglée «par le dialogue et l'écoute».

La conseillère fédérale était présente au banquet mercredi soir. Keystone

«C'est une réponse démocratique, à la Suisse», a ajouté la cheffe du Département fédéral de l'Intérieur, soulignant que chaque partie avait pu donner son avis.

Elisabeth Baume-Schneider était ministre en charge des Affaires jurassiennes en 2013, lorsque l'ensemble du Jura et du Jura bernois avait voté sur la création du potentiel futur canton. Le Jura bernois avait nettement refusé, mais la commune de Moutier s'était distinguée en votant «oui» à plus de 55%. (ats)