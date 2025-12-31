Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour participer à cette «Nuit pour l'histoire» Keystone

Moutier va vivre une journée historique

La cité prévôtoise sera jurassienne à minuit. Des milliers de personnes sont attendues pour célébrer. Voici le programme des festivités.

La Ville de Moutier avec ses 7300 habitants va vivre mercredi une journée historique: à l'issue des douze coups de minuit, la cité prévôtoise sera jurassienne. Partie officielle, banquet, cortège aux flambeaux et spectacle son et lumière accompagneront les dernières heures de Moutier dans le canton de Berne.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour participer à cette «Nuit pour l'histoire», le slogan choisi par les organisateurs pour célébrer le changement de canton qui intervient près de cinq ans après le vote qui a vu une majorité de la population choisir de rejoindre le canton du Jura.

Le coup d'envoi des festivités sera donné avec une partie officielle à 16h45 devant l'Hôtel de Ville en présence de représentants des autorités municipales, du gouvernement jurassien ainsi que du comité Moutier Ville jurassienne. La manifestation se poursuivra avec un banquet au Forum de l'Arc avec plus de 1200 convives.

Spectacle son et lumière

Un cortège aux flambeaux s'ébranlera à 22h30 du Forum de l'Arc pour gagner le centre-ville de Moutier où un spectacle son et lumière va accompagner les derniers instants de la cité prévôtoise dans le canton de Berne. Ce spectacle est conçu comme un hommage à l'histoire et au chemin parcouru jusqu'à l'accueil de Moutier.

La foule va ensuite entamer le compte à rebours et nul doute qu'une clameur va marquer le passage dans le canton du Jura. Après le décompte de minuit, la fête se poursuivra avec des DJ's. Les établissements publics prévôtois auront nuit libre.

Les antiséparatistes en deuil

Même si toute la population prévôtoise est invitée à participer à cet événement qui se veut davantage festif que politique, il est peu probable que les antiséparatistes se joignent à cette liesse populaire.

Pour une partie des opposants au transfert de Moutier, ce Nouvel an sera vécu comme une sorte de deuil avec le départ du canton de Berne. (jzs/ats)