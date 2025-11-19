en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Le Gouvernement jurassien vole au secours de Valentin Zuber

Valentin Zuber, PS, candidat pour le Conseil d&#039;Etat, sort du bureau de vote, le jour des elections au Gouvernement et au Parlement jurassiens, dimanche, 19 octobre 2025 a l&#039;Hotel de Ville a ...
Valentin Zuber avait estimé que les citoyens de Belprahon n'avaient pas pu se déterminer sur leur appartenance en connaissant le sort de Moutier.Keystone

Le Gouvernement jurassien vole au secours de son futur ministre

Des propos du futur ministre socialiste Valentin Zuber sur la Question jurassienne ont suscité de vives réactions à droite. L'exécutif local a tenu à calmer le jeu.
19.11.2025, 11:4319.11.2025, 11:43

«La Question jurassienne est institutionnellement close», a répété mercredi au Parlement la ministre jurassienne Nathalie Barthoulot. La ministre a rappelé la position du Gouvernement après les propos de Valentin Zuber, ministre élu le 9 novembre, sur le sort de la commune de Belprahon.

«Les propos d'un futur ministre ont pu porter à confusion», a estimé la ministre en réponse à une question orale de la députée PLR Sandra Nobs. «Il aurait peut-être dû faire usage de son devoir de réserve», a ajouté Nathalie Barthoulot sans jamais citer le nom de Valentin Zuber.

Respect des frontières

Invité le 10 novembre à l'émission La Matinale de la RTS, Valentin Zuber avait estimé que les citoyens de Belprahon n'avaient pas pu se déterminer sur leur appartenance en connaissant le sort de Moutier, suspendu à des recours. Ce village jouxtant Moutier avait refusé lors d'un vote de rejoindre le canton du Jura.

Le Jura s’apprête à vivre une cohabitation politique inédite

«Moi je maintiens que le processus par Berne n'a pas été propre à Belprahon et que c'est une épine dans le pied qui embête tout le monde et qui va embêter tout le monde pendant des décennies si l'on ne règle pas correctement Belprahon». Le futur ministre avait par la suite précisé ses propos, disant avoir simplement rappelé des faits et s'être exprimé en tant que citoyen.

«A aucun moment, il n'a remis en cause le règlement institutionnel de la Question jurassienne », a souligné Nathalie Barthoulot. La ministre socialiste a rappelé que le Concordat sur les modalités du transfert de Moutier stipule que les deux cantons s'engagent à respecter leurs frontières, mettant donc un terme à tout différend territorial.

Allocution de Mme la ministre Nathalie Barthoulot, cheffe du Departement cantonal de l�interieur (DIN), a la ceremonie officielle du 40e anniversaire de la creation de l�Association jurassienne d�accu ...
Nathalie BarthoulotKeystone

Les propos du futur ministre ont fâché l'UDC du Jura bernois qui a accusé le futur ministre de «rallumer de manière irresponsable le conflit jurassien». Selon elle, le Prévôtois aurait laissé entendre que le cas institutionnel de Belprahon n'était pas réglé. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les derniers sondages pour les votations du 30 novembre
Un net double «non» lors des votations du 30 novembre se profile. Les initiatives en faveur du «service citoyen» et pour l'imposition des ultra-riches ont pris du plomb dans l'aile depuis le dernier pointage.
Les chances de succès sont nulles pour l'initiative «Service-citoyen» et l'initiative «Impôt sur les successions» des Jeunes socialistes le 30 novembre. Les derniers sondages de la SSR et de Tamedia publiés mercredi prédisent un net rejet des deux projets.
L’article