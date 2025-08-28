Le recours de Tariq Ramadan a été rejeté. Keystone

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue. Sa condamnation pour l'agression d'une femme dans un hôtel genevois en 2008 est confirmée.

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rejette le reproche d'appréciation arbitraire des preuves soulevé par le recourant. Il écarte aussi les moyens procéduraux invoqués par Tariq Ramadan, âgé aujourd'hui de 63 ans.

«Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable», conclut la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d'innocence.

«C’est un immense soulagement et la fin d’une longue épreuve et d’un long combat pour notre cliente comme pour ses avocats. Elle l’a mené dans la discrétion et sans haine, avec un courage et une dignité exceptionnels», ont réagi ses défenseurs Robert Assaël, François Zimeray et Véronique Fontana. «Ordinairement, le Tribunal fédéral siège à trois juges, sauf exceptions. Ici, au regard de l’importance de l’affaire et des enjeux, ce sont cinq juges chevronnés qui ont écarté le recours de près de 150 pages du condamné par un arrêt de 33 pages, remarquablement bien motivé», ont-ils souligné.

Abusée dans un hôtel genevois

En mai 2024, la justice genevoise a condamné Tariq Ramadan à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle a conclu que l'islamologue s'était rendu coupable de viol et contrainte sexuelle sur une femme rencontrée dans un hôtel de la Cité de Calvin en octobre 2008. La victime avait décrit une nuit «de baston» durant laquelle elle témoignait avoir été frappée, insultée et abusée sexuellement pendant plusieurs heures.

Un an auparavant en première instance, Tariq Ramadan avait été acquitté au terme d'un procès médiatisé et tendu. Les juges du Tribunal correctionnel n'étaient pas parvenus à se déterminer sur la culpabilité du prévenu «au-delà de tout doute raisonnable». Selon eux, des preuves matérielles suffisantes faisaient défaut dans ce dossier.

Procédures en France

En France, quatre femmes accusent également Tariq Ramadan de viol entre 2009 et 2016. Son procès devrait avoir lieu en mars 2026 à Paris.

Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Son père Saïd s'était réfugié en Suisse en 1954. Avant de devenir une figure médiatique, et de capter l'intérêt d'une partie de la jeunesse musulmane avec ses discours et son talent oratoire, Tariq Ramadan a enseigné quelques années à Genève. (jzs/ats)