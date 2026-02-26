beau temps15°
Rebondissement dans l'affaire Sanija Ameti

Sanija Ameti, Co-Praesidentin Operation Libero, spricht waehrend einer Medienkonferenz des ueberparteilichen Komitees &quot;Frontex-Schengen JA&quot;, am Dienstag, 29. Maerz 2022 in Bern. (KEYSTONE/Pe ...
Sanija Ameti avait tiré sur une image représentant Jésus et Marie.Image: KEYSTONE

Rebondissement dans l'affaire Sanija Ameti

Le dossier de l'ex-vert'libérale, condamnée pour avoir tiré sur une image pieuse, va remonter à la Cour suprême zurichoise. L'un des plaignants juge trop clémente la peine dont elle a écopée. La Zurichoise aurait aussi fait appel du jugement.
26.02.2026, 13:5426.02.2026, 13:54

L'affaire touchant la co-présidente d'Opération Libero, Sanija Ameti, va remonter à la Cour suprême zurichoise. L'un des plaignants a annoncé qu'il faisait appel de la condamnation pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Il considère trop clémente la peine pécuniaire avec sursis infligée à la principale intéressée.

Fin janvier, le Tribunal de district de Zurich a condamné Sanija Ameti à 60 jours-amende à 50 francs avec sursis. En septembre 2024, l'ex-vert'libérale avait tiré sur une image pieuse représentant Jésus et Marie, issue d'un catalogue de vente aux enchères. Elle avait publié sur Instagram des photos de son acte.

Sanija Ameti condamnée pour avoir «tiré sur Jésus»

Parmi les plaignants, le leader du mouvement antivax «Mass-Voll», Nicolas Rimoldi, a annoncé jeudi par écrit qu'il ferait appel de ce jugement qu'il estime «bien trop clément». Lors du procès, le Ministère public avait requis 100 jours-amende à 100 francs avec sursis et une amende de 2500 francs.

Klaeger Nicolas Rimoldi erscheint zum Prozess gegen Sanija Ameti am Bezirksgericht Zuerich am Mittwoch, 28. Januar 2026 in Zuerich. Nach einem Instagram Post, auf dem sie mit einer Pistole auf ein Bil ...
Nicolas RimoldiKeystone

La défense avait alors demandé l'acquittement de la prévenue. Aussi, il semble que Sanija Ameti fasse, elle-même, appel du jugement. C'est du moins ce qu'indique sur X l'un des plaignants, le président des Jeunes UDC Niels Fiechter. (jzs/ats)

