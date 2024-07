Brian Keller a passé sept ans et demi en prison.

Le «détenu le plus célèbre de Suisse» a (encore) été libéré

Brian Keller se trouvait en détention préventive après avoir blessé un tiktokeur en avril dernier. Il vient d'être libéré, mais doit respecter certaines mesures. La procédure contre lui est toujours en cours.

Brian Keller a été libéré de la détention préventive. C'est ce qu'a annoncé mardi le Ministère public zurichois. Le tribunal des mesures de contrainte a accepté une demande de ses avocats. L'homme était de nouveau en prison depuis début mai.

Le «détenu le plus célèbre de Suisse» doit toutefois respecter «différentes mesures de substitution» qui «visent à contrer le risque de récidive». Concrètement, il s'agit d'une thérapie psychologique et d'un accompagnement socio-pédagogique.

En outre, il est soumis à une interdiction de contact avec son adversaire. Ce dernier, connu sous le nom de «Skorp80», est un tiktokeur qui avait eu une altercation avec Keller via les réseaux sociaux, avant que ce dernier ne l'assomme et le blesse, en avril dernier. Il se trouve également en détention provisoire.

De Carlos à Brian

La décision actuelle ne constitue toutefois pas un blanc-seing pour Brian Keller. La procédure contre lui se poursuit.

Brian Keller a été libéré en novembre dernier, après de longues années de détention. Il s'était fait connaître en 2013 grâce à un documentaire de la SRF sous le pseudonyme de «Carlos». Le jeune homme, alors âgé de 17 ans, avait été condamné pour différents délits.

Après la diffusion du film, le coûteux régime spécial mis en place pour lui avait soulevé beaucoup de critiques et avait finalement été interrompu. Keller a passé au total sept ans et demi en prison pour coups et blessures et autres délits, dont une partie en isolement. (asi)