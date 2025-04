Il passe sous un pont en hélicoptère et sera bel et bien sanctionné

Le retrait pour deux mois de la licence d'un pilote d'hélicoptère qui était passé deux fois sous un pont est justifié. Le Tribunal administratif fédéral confirme la sanction prononcée par l'Office fédéral de l'aviation civile.

Image: KEYSTONE

Le pilote avait volé à deux reprises sous le pont du Rhin, à Bendern (FL) le 24 décembre 2021. Un passant avait filmé une partie de la manoeuvre et la séquence s'était retrouvée deux jours plus tard sur le site d'un média. Le pilote s'est dénoncé le jour même, indique le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt publié vendredi.

La cour confirme la position de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC): passer sous un pont n'est pas autorisé, même si aucune disposition légale ne l'interdit explicitement. Le recourant a mis concrètement en danger une personne au moins à proximité du pont, à savoir l'auteur de la vidéo.

Dans sa décision, l'OFAC constatait que le tablier du pont se situait entre 10 et 12 mètres de la surface du fleuve et que la hauteur de l'hélicoptère était de 3 mètres environ. Avec un espace libre de 4,5 mètres vers le haut et vers le bas, il aurait suffi d'une risée ou d'une modification de l'écoulement de l'air pour entraîner une embardée ou une collision.

En outre, le pilote amateur, qui est aussi moniteur de vol, n'avait pas pris de mesure particulière au préalable. Le tribunal n'a pas tenu compte de l'argument selon lequel qu'il connaissait très bien la région. Le passage de l'hélicoptère aurait pu aussi effrayer des automobilistes qui franchissaient le pont et ne s'attendaient pas à une telle acrobatie. (arrêt A-3993/2022 du 7 avril 2025) (ats/vz)