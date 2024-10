La Suisse expulse deux Afghans condamnés vers Kaboul

Voici comment le PLR veut renforcer le système scolaire suisse

Le système scolaire suisse doit être renforcé, selon le PLR. Après avoir publié un papier de position en juin, il a lancé une trentaine d'interventions dans les cantons dans cinq champs d'action.

«L'école obligatoire est à bout de souffle», estime le Parti libéral-radical (PLR), dans un plan d'action présenté vendredi. Il regrette que trop d'élèves en fin de scolarité ne sachent plus calculer, ni lire correctement, que l'école inclusive «laisse tomber» les enfants en difficulté d'apprentissage comme les enfants doués et que le corps enseignant doive faire face à de plus en plus de bureaucratie.