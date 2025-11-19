en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Condamné en Suisse pour des pratiques sadomaso

Tribunal fédéral: condamnation pour pratiques sadomaso sans consentement (image d&#039;illustration)
Le condamné n'aurait pas dû automatiquement supposer un nouveau consentement (image d'illustration)shutterstock

Condamné en Suisse pour des pratiques sadomaso

Acquitté dans le canton de Fribourg, un homme a finalement été condamné par le Tribunal fédéral après des relations sexuelles sadomasochistes sans consentement.
19.11.2025, 12:0019.11.2025, 13:54

Le Tribunal fédéral a reconnu un homme coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol dans un contexte de pratiques sexuelles sadomasochistes. L'homme ne s'est pas assuré du consentement de sa partenaire après avoir eu des relations sexuelles de ce type six mois auparavant.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a annulé l'acquittement de l'homme par le Tribunal cantonal fribourgeois : en ne demandant pas à sa partenaire, six mois après leur dernière rencontre en juin 2021, si elle était à nouveau d'accord pour des pratiques sexuelles sadomasochistes, il a accepté le risque qu'elle ne puisse pas être d'accord.

Un Suisse exploitait plus de 40 hommes dans son bordel clandestin

En raison de l'accord de la femme en été pour les pratiques sadomasochistes, le condamné n'aurait pas dû automatiquement supposer un nouveau consentement lors de la rencontre en hiver de la même année.

Une nouvelle peine doit être fixée

Selon le tribunal, un tel consentement ne peut pas non plus être déduit des textos envoyés par la femme peu avant la rencontre de décembre. En outre, la femme avait le droit de changer d'avis à tout moment. Pour leur rencontre de décembre, les deux n'avaient pas convenu de cadre.

En 2023, le tribunal du district de la Sarine du canton de Fribourg a condamné l'homme à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis en relation avec la rencontre de décembre.

Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»

En 2024, le Tribunal cantonal fribourgeois l'a acquitté. Après l'annulation de l'acquittement par le Tribunal fédéral, l'instance cantonale doit fixer une nouvelle peine. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Un tripotage de fesses indigne l'Italie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Alisha Lehmann laisse un message à ses cambrioleurs
La star de l’équipe nationale, Alisha Lehmann, a encore été victime d’un cambriolage. Sur Instagram, la Suissesse fait preuve d’un humour noir assez inattendu.
Un vrai choc pour la footballeuse de l’équipe nationale suisse, Alisha Lehmann. Dans son nouveau logement de Côme, en Italie, où vit la joueuse de 26 ans, un cambriolage aurait apparemment eu lieu. Elle l’a annoncé dans une story Instagram.
L’article