Le petit manège d'une employée de Lidl n'est pas passé inaperçu. Image: montage watson

Son vol chez Lidl pourrait lui coûter son passeport suisse

Une caissière de Lidl a laissé passer des marchandises sans les scanner à deux reprises en l’espace de dix minutes. Un acte qui ne sera pas sans conséquences pour elle.

Philipp Zimmermann / ch media

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En octobre 2025, une cliente d’une filiale Lidl en Suisse alémanique dépose ses articles sur le tapis de caisse. La caissière ne scanne que quatre produits et laisse passer le reste sans contrôle. Elle ignore également des articles placés dans le chariot. La cliente paie 5,45 francs en espèces pour les quatre produits enregistrés.

Dix minutes plus tard, la scène se répète. Cette fois, il s’agit d’un client. Il paie 10,70 francs pour six produits. Mais plusieurs autres articles se trouvent aussi dans son chariot.

C’est ce qui ressort d’une ordonnance pénale du Ministère public argovien, récemment entrée en force. Selon les autorités, l’employée de Lidl a «agi intentionnellement». On ne sait pas précisément comment elle a été démasquée, mais les caméras de surveillance du magasin ont probablement joué un rôle.

Peine pécuniaire avec sursis et amende

Le Ministère public a condamné la Kosovare de 35 ans pour vol. Elle écope d’une peine pécuniaire avec sursis de 2500 francs ainsi que d’une amende de 500 francs. Les frais liés à l’ordonnance pénale s’élèvent à 800 francs. La voleuse devra donc payer 1300 francs. La peine avec sursis sera exécutée si la caissière ne respecte pas les conditions imposées durant la période probatoire de trois ans.

L’employée de Lidl n’a manifestement pas dénoncé ses complices. «Les deux clients n’ont pas pu être identifiés», écrit le service de presse du Ministère public. Le montant exact du préjudice reste donc inconnu. Le Ministère public est toutefois parti du principe qu’il atteignait au moins 300 francs. En dessous de ce seuil, le jugement aurait porté sur un vol mineur.

Des chances infimes d’obtenir la naturalisation suisse

Point particulièrement sensible: à la suite de cette condamnation, le passeport suisse s’éloigne fortement pour cette Kosovare. En effet, toute personne condamnée pour un délit voit ses chances de naturalisation fortement compromises.

Dans le canton d’Argovie, une personne adulte souhaitant obtenir la nationalisation suisse ne doit présenter aucun extrait de casier judiciaire comportant une condamnation pour délit. Dans le cas d’une peine pécuniaire, l’inscription n’est radiée d’office qu’après dix ans. Si une naturalisation n’est toutefois pas totalement exclue, les autorités doivent examiner chaque cas individuellement et apprécier l’ensemble des conditions.

A titre de comparaison, le Grand Conseil argovien avait rejeté, il y a quatre ans, la demande de naturalisation d’un jeune homme de 18 ans condamné à une amende de 100 francs pour plusieurs vols mineurs. Le Tribunal administratif avait annulé cette décision et accordé la naturalisation au jeune homme.

Lidl a-t-il licencié la caissière ou lui a-t-il laissé une seconde chance? L’entreprise ne souhaite pas s’exprimer «pour des raisons de protection des données et de respect de la personnalité». Un licenciement paraît toutefois probable. Le service de presse écrit en effet:

«La confiance entre employeur et employé constitue le fondement de toute relation de travail. Lorsque ce lien de confiance est irrémédiablement brisé, cela conduit inévitablement à la fin des rapports de travail.»

(trad. hun)