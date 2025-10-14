larges éclaircies10°
Karin Keller-Sutter

Le frère de Karin Keller-Sutter est décédé.

Triste nouvelle pour Karin Keller-Sutter

La présidente de la Confédération a perdu son frère, décédé à l'âge de 75 ans. Elle ne se rendra donc pas mercredi aux réunions prévues à Washington.
14.10.2025, 06:0014.10.2025, 06:00

Le frère de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Walter «Jesy» Sutter, est décédé la semaine dernière à l'âge de 75 ans, annonce un avis mortuaire paru mardi dans les journaux de CH Media, éditeur de watson. L'enterrement est prévu vendredi.

«Un homme plein de chaleur, d'humour et de cordialité nous a quittés. Son rire résonne dans nos souvenirs et offre au ciel beaucoup d'humour», indique l'avis de décès.

«C'est avec amour et une profonde reconnaissance pour les nombreuses années passées ensemble que la famille et les amis prennent congé»

Un service funèbre est prévu vendredi matin à Wil (SG). L'inhumation de l'urne aura lieu dans un cadre plus restreint, avec le cercle familial le plus proche.

Karin Keller-Suter avec son mari Morten (à gauche) et ses trois frères après son élection au Conseil fédéral. Jesy Sutter est tout à droite.
Karin Keller-Sutter avec son mari Morten (à gauche) et ses trois frères après son élection au Conseil fédéral. Walter «Jesy» Sutter est tout à droite.Image: DR

Walter «Jesy» Sutter était connu dans la région, notamment grâce à sa longue activité de journaliste au sein du journal local Wiler Nachrichten.

Parmelin à Washington

Suite au décès de son frère, Karin Keller-Sutter, ministre des finances, ne participera pas de mercredi à vendredi aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Le ministre de l'économie Guy Parmelin assurera la direction de la délégation helvétique lors de ces rencontres.

La secrétaire d'Etat Daniela Stoffel représentera la présidente de la Confédération lors des réunions relevant du domaine de compétence du Département fédéral des finances (DFF). (jzs/ats)

