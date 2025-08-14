La piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds lors de son inauguration le 21 juin 2025 après rénovation. Image: montage watson

Saut fatal à La Chaux-de-Fonds: la police a retrouvé l'enfant et explique

Un homme de 67 ans est décédé mardi après un choc avec un enfant de 10 ans à la piscine des Mélèzes. Ce dernier, qui avait disparu, a été entendu. Voici ce que l'on sait.

Un drame s'est déroulé à la piscine de La Chaux-de-Fonds mardi, lorsqu'un garçon d'une dizaine d'année, selon les témoins, a heurté un homme de 67 ans en sautant depuis le plongeoir des cinq mètres à la piscine des Mélèzes.

Gravement blessé, l'homme est décédé malgré l'intervention des secours. La piscine a été évacuée. Le jeune garçon, lui, s'était volatilisé «au bras d'une dame».

Mardi soir et mercredi alors que la police recherchait l'enfant, les rumeurs ont gonflé dans la Métropole horlogère et sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cette situation: «Cette personne n'avait rien à faire là», «que foutaient les secouristes?», «la surveillance de la piscine laisse à désirer».

Voici ce qu'il s'est passé

Mercredi soir, le procureur chargé de l’enquête, Nicolas Feuz, a informé que l'enfant, un ressortissant suisse de huit ans, avait été retrouvé. Il a tenu à clarifier le déroulement des événements et à mettre fin aux rumeurs, précisant, auprès de nos confrères du Temps:

«Le déroulement des faits est clair: le sexagénaire a sauté du plongeoir avant que l’enfant ne lui arrive dessus. Ce n’était pas une personne âgée égarée dans la zone de réception, comme l’imaginent certains. Les causes du décès devront être déterminées par une autopsie.»

Il a rappelé que l'infrastructure de la piscine, récemment mise aux normes, ne portait pas de responsabilité. De plus, il n’y avait aucune indication de négligence de la part des gardes-bains, qui ont réagi rapidement pour porter secours à la victime, assure-t-il.

Et l'enfant dans tout ça?

«A la suite de l'appel à témoins, la famille de l'enfant a pris contact avec la police», a déclaré jeudi à Keystone-ATS le procureur Nicolas Feuz. Le jeune garçon impliqué dans l’accident, âgé de moins de 10 ans, n’a pas été soumis à la justice pénale des mineurs, selon Nicolas Feuz, qui précise au Temps:

«Les questions qui se posent à son sujet après ce tragique accident concernent surtout son accompagnement psychologique»

Si de tels drames sont rares, des accidents graves surviennent parfois dans les piscines publiques, rappelle le Bureau de prévention des accidents (BPA) à nos confrères. Un seul accident similaire a été signalé au cours des 15 dernières années. En moyenne, deux noyades se produisent chaque année dans des piscines publiques. (jah)