Saut fatal à La Chaux-de-Fonds: la police a retrouvé l'enfant et explique

Un drame s'est déroulé à la piscine de La Chaux-de-Fonds mardi, lorsqu'un garçon d'une dizaine d'année, selon les témoins, a heurté un homme de 67 ans en sautant depuis le plongeoir des cinq mètres à la piscine des Mélèzes.
Gravement blessé, l'homme est décédé malgré l'intervention des secours. La piscine a été évacuée. Le jeune garçon, lui, s'était volatilisé «au bras d'une dame».
Mardi soir et mercredi alors que la police recherchait l'enfant, les rumeurs ont gonflé dans la Métropole horlogère et sur les réseaux sociaux vis-à-vis de cette situation: «Cette personne n'avait rien à faire là», «que foutaient les secouristes?», «la surveillance de la piscine laisse à désirer».
Mercredi soir, le procureur chargé de l’enquête, Nicolas Feuz, a informé que l'enfant, un ressortissant suisse de huit ans, avait été retrouvé. Il a tenu à clarifier le déroulement des événements et à mettre fin aux rumeurs, précisant, auprès de nos confrères du Temps:
Il a rappelé que l'infrastructure de la piscine, récemment mise aux normes, ne portait pas de responsabilité. De plus, il n’y avait aucune indication de négligence de la part des gardes-bains, qui ont réagi rapidement pour porter secours à la victime, assure-t-il.
«A la suite de l'appel à témoins, la famille de l'enfant a pris contact avec la police», a déclaré jeudi à Keystone-ATS le procureur Nicolas Feuz. Le jeune garçon impliqué dans l’accident, âgé de moins de 10 ans, n’a pas été soumis à la justice pénale des mineurs, selon Nicolas Feuz, qui précise au Temps:
Si de tels drames sont rares, des accidents graves surviennent parfois dans les piscines publiques, rappelle le Bureau de prévention des accidents (BPA) à nos confrères. Un seul accident similaire a été signalé au cours des 15 dernières années. En moyenne, deux noyades se produisent chaque année dans des piscines publiques. (jah)