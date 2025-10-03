ciel couvert12°
Cette innovation romande va recycler le «trésor» suisse

Jean-Francois Dionne, ingénieur métallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de métal dans le petit four.
Il y a actuellement 54 fours solaires dans le monde, mais celui inauguré vendredi est le premier à recycler des déchets métalliques.Keystone

Deux fours solaires destinés à produire de l'acier entièrement recyclé ont été inaugurés à La Chaux-de-Fonds (NE). Une première mondiale.
03.10.2025, 14:3803.10.2025, 14:38

L'entreprise jurassienne Panatere a inauguré vendredi à La Chaux-de-Fonds (NE) les deux premiers fours solaires au monde qui vont produire de l'acier entièrement recyclé. Ce projet ouvre la voie à une véritable réindustrialisation circulaire.

«Il y a vraiment un intérêt de recycler notre trésor. Nous voulons retenir les déchets métalliques des usines, en les valorisant sur place», a déclaré Raphaël Broye, CEO de Panatere. Il y a actuellement 54 fours solaires dans le monde mais celui inauguré vendredi est le premier au monde à recycler des déchets métalliques.

KEYPIX - Jean-Francois Dionne, ingenieur metallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de metal dans le petit four lors d&#039;une visite avant l&#039;inau ...
Un ingénieur fait fondre un morceau de métal dans le petit four.Keystone

Cette innovation permet d'offrir «une réponse aux enjeux de souveraineté et de durabilité», a indiqué l'entreprise. Chaque année, la Suisse importe 140 000 tonnes d’acier inoxydable, dont 15 800 tonnes pour l’horlogerie et 6500 tonnes pour le secteur médical.

Ce pari romand inédit veut transformer le tri du plastique en Suisse

Le tri par nuance et le four solaire sont protégés par deux brevets. Ce dernier utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C. Cette technologie permet de fondre les métaux en 1h30, sans aucune émission de CO2.

Mille tonnes d'acier solaire par an

«Notre ambition est de reprendre 5% des métaux produits en Suisse, plutôt que de les exporter. D'ici à 2028, le centre devrait produire 1000 tonnes d'acier solaire par an en circuit court», a ajouté Raphäel Broye. Des emplois locaux devraient être créés. Le projet ouvre aussi la voie au développement futur d'un centre de traitement solaire des métaux stratégiques.

«Nous avons obtenu le soutien d'une série d'acteurs institutionnels pour mener à bien ce projet, comme l'Office fédéral de l'environnement, les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne, les SIG, la Fondation suisse pour le climat et Energy Lab», a expliqué le directeur général. Le premier lingot d'acier solaire sera déposé au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Des visiteurs regardent le grand four lors d&#039;une visite avant l&#039;inauguration des tout premiers fours solaires suisses de l&#039;entreprise Panatere le mercredi 1 octobre 2025 a La Chaux-de-F ...
Le projet ouvre la voie à une véritable réindustrialisation circulaire.Keystone

Panatere, basée à Saignelégier (JU), est une PME spécialisée dans la transformation et le recyclage de matières premières métalliques. Son nom vient du patois et désigne un panier en osier dans lequel on dépose les récoltes précieuses. (jzs/ats)

