Les faits sont survenus au Musée romain de Lausanne-Vidy (image d'archives). Image: Keystone

Violent brigandage dans un musée lausannois

Des malfrats ont agressé un gardien et dérobé plusieurs dizaines de pièces d'or au Musée romain de Lausanne-Vidy. Ils sont toujours en fuite.

Un important brigandage est survenu mardi 18 novembre au Musée romain de Lausanne-Vidy, rapporte la police municipale lausannoise dans un communiqué.

Aux alentours de 16h45, deux individus sont entrés dans l'institution après avoir acheté leurs billets au guichet. «Juste avant la fermeture de l’établissement prévue à 18h et à un moment où les derniers visiteurs avaient quitté les lieux, les deux individus ont agressé et immobilisé le gardien», relate la police.

Les deux malfrats ont ensuite fracturé une vitrine avant de s'emparer de plusieurs pièces d'or et de prendre la fuite. Le gardien est de son côté parvenu à déclencher l'alarme, entraînant l'intervention de la police.

Le musée a été fermé

L'homme est sain et sauf. Il a déposé une plainte pénale, tout comme la Ville de Lausanne. Le Canton de Vaud, propriétaire des pièces dérobées, fera prochainement de même.

Les deux auteurs, quant à eux, courent toujours. Pour les besoins de l'enquête, le musée a été fermé mercredi. Il a réouvert ce jeudi. (jzs)