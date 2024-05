Il ne restera plus à l'avenir que 600 offices de poste en Suisse. Image: KEYSTONE

La Poste va fermer environ 170 filiales en Suisse

La Poste doit faire des économies. Pour ce faire, elle va fermer quelque 170 filiales, a annoncé le géant jaune ce mercredi. Il n'y aura pas de licenciements, mais certains employés devront changer de poste.

La Poste suisse ferme quelque 170 filiales qu'elle exploite elle-même, a-t-elle annoncé ce mercredi matin. Il ne restera donc plus à l'avenir que 600 offices de poste. A titre de comparaison, on en comptait encore plus de 3000 il y a 20 ans.

«Les opérations traditionnelles au guichet, comme les versements, ont une nouvelle fois enregistré un net recul au cours des quatre dernières années», écrit le géant jaune dans un communiqué.

«Pour faire face à ces évolutions irréversibles, la Poste adapte son réseau de filiales en conséquence» La Poste

La Poste va «continuer à offrir un réseau moderne constitué de quelque 2000 filiales desservies sur l’ensemble du territoire», poursuit le communiqué. «L’épine dorsale de ce réseau sera composée d’environ 600 filiales en exploitation propre».

Pas de licenciements, mais...

Il n'y aura pas de licenciements, a précisé l'entreprise à l'agence de presse Keystone-ATS. Car, malgré la réduction de postes liée à la fermeture des filiales, la Poste s'attend à court et à moyen terme à une augmentation des besoins en personnel.

Le géant jaune compte aussi sur les fluctuations naturelles et les départs à la retraite. Certains employés devront toutefois changer de poste.

La Poste veut transformer ses 600 filiales restantes en centres de services dans le cadre de partenariats conclus avec différentes banques, caisses-maladie, assurances et autorités. (ats/asi)