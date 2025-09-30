ciel couvert14°
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Lausanne: après le municipal enfariné, des bancs vandalisés

Lausanne installe 11 bancs aux couleurs arc-en-ciel pour visibiliser la diversité dans l’espace public.
Les bancs arc-en-ciel ont été installés à Lausanne dans une volonté d'inclusion.Image: Marino Trotta/Ville de Lausanne

Hildbrand s'est fait enfariner pour eux: les bancs déjà vandalisés

Une semaine après leur inauguration mouvementée, plusieurs bancs arc-en-ciel installés pour promouvoir la diversité ont été vandalisés dans la capitale vaudoise.
30.09.2025, 15:1630.09.2025, 16:51

«Symboles d'inclusion dans l’espace public», des bancs arc-en-ciel inaugurés par la Ville de Lausanne ont été vandalisés.

20 minutes rapportait samedi déjà que l'une des 11 œuvres prônant l'inclusion, installée dans le parc de Montbenon et remplacée depuis, avait été repeinte en blanc. «Visiblement, les couleurs arc-en-ciel sont insupportables à certaines personnes», déplorait Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de la politique LGBTIQ+. auprès du quotidien gratuit.

Ce mardi, 24 heures rapporte qu'au moins trois nouveaux bancs arc-en-ciel ont subi le même sort. Il s'agit de ceux installés dans la promenade Derrière-Bourg, à la place de l’Europe, et à l’angle des rues Clos-de-Bulle et Pré-du-Marché.

Des bancs arc-en-ciel vandalisés à Lausanne.
Un banc a été vandalisé rue Pré-du-Marché.Image: watson

Hildbrand enfariné

Il faut dire que l'inauguration des 11 bancs la semaine dernière avait été pour le moins agitée. Alors que l’événement se voulait festif et inclusif, Pierre-Antoine Hildbrand avait été enfariné en pleine rue.

KEYPIX - Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal de la ville de Lausanne, victime d&#039;un acte d&#039;enfarinage, reagit en marchant entre deux bancs lors de l&#039;inauguration de bancs aux couleurs ar ...
Pierre-Antoine Hildbrand a passé un mauvais moment.Image: KEYSTONE

Dans une publication diffusée après l'incident, le collectif queer lausannois AQVNR dénonçait ce qu’il considérait comme une opération de «pinkwashing» menée par la Ville de Lausanne. L'organisation pointait «la responsabilité des autorités dans des violences policières» jugée systémiques dans la capitale vaudoise.

«Vous pouvez repeindre des bancs toute la journée pour apaiser votre conscience. La seule symbolique que porte votre action est que sous la peinture arc-en-ciel, il y a la couleur de votre culpabilité»
Le collectif AQVNR

Le PLR avait par la suite condamné «l'agression» de son élu, déclarant qu'«une ligne rouge» avait été franchie.

Les bancs ont été installés pour montrer que Lausanne «valorise la diversité et affirme son engagement contre toutes les formes d’exclusion», expliquait la Ville dans un communiqué la semaine dernière.

«Ces bancs colorés ne sont pas de simples assises: ils incarnent une ville qui reconnaît chaque personne dans sa diversité, ajoutait Pierre-Antoine Hildbrand dans le document. Ils rappellent que Lausanne est et restera un espace inclusif, où il n’y a pas de place pour aucune forme de discrimination.» (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
1
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
L'Arabie saoudite bannit les jouets «aux couleurs trop gay»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Blatten croule sous les dons: «Des problèmes vont survenir»
La commune valaisanne de Blatten décide seule de l’utilisation des dons reçus, qui se comptent en millions. Une situation qui fait réagir la conseillère nationale Anna Giacometti, qui interpelle le Conseil fédéral.
Il y a quatre mois, un immense éboulement a recouvert le village de Blatten, dans le Lötschental valaisan. Une catastrophe qui a engendré un formidable élan de solidarité: la Chaîne du Bonheur a récolté près de 23 millions de francs en faveur des habitants sinistrés.
L’article