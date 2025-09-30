Lausanne: après le municipal enfariné, des bancs vandalisés

Les bancs arc-en-ciel ont été installés à Lausanne dans une volonté d'inclusion. Image: Marino Trotta/Ville de Lausanne

Hildbrand s'est fait enfariner pour eux: les bancs déjà vandalisés

Une semaine après leur inauguration mouvementée, plusieurs bancs arc-en-ciel installés pour promouvoir la diversité ont été vandalisés dans la capitale vaudoise.

«Symboles d'inclusion dans l’espace public», des bancs arc-en-ciel inaugurés par la Ville de Lausanne ont été vandalisés.

20 minutes rapportait samedi déjà que l'une des 11 œuvres prônant l'inclusion, installée dans le parc de Montbenon et remplacée depuis, avait été repeinte en blanc. «Visiblement, les couleurs arc-en-ciel sont insupportables à certaines personnes», déplorait Pierre-Antoine Hildbrand, municipal chargé de la politique LGBTIQ+. auprès du quotidien gratuit.

Ce mardi, 24 heures rapporte qu'au moins trois nouveaux bancs arc-en-ciel ont subi le même sort. Il s'agit de ceux installés dans la promenade Derrière-Bourg, à la place de l’Europe, et à l’angle des rues Clos-de-Bulle et Pré-du-Marché.

Un banc a été vandalisé rue Pré-du-Marché. Image: watson

Hildbrand enfariné

Il faut dire que l'inauguration des 11 bancs la semaine dernière avait été pour le moins agitée. Alors que l’événement se voulait festif et inclusif, Pierre-Antoine Hildbrand avait été enfariné en pleine rue.

Pierre-Antoine Hildbrand a passé un mauvais moment. Image: KEYSTONE

Dans une publication diffusée après l'incident, le collectif queer lausannois AQVNR dénonçait ce qu’il considérait comme une opération de «pinkwashing» menée par la Ville de Lausanne. L'organisation pointait «la responsabilité des autorités dans des violences policières» jugée systémiques dans la capitale vaudoise.

«Vous pouvez repeindre des bancs toute la journée pour apaiser votre conscience. La seule symbolique que porte votre action est que sous la peinture arc-en-ciel, il y a la couleur de votre culpabilité» Le collectif AQVNR

Le PLR avait par la suite condamné «l'agression» de son élu, déclarant qu'«une ligne rouge» avait été franchie.

Les bancs ont été installés pour montrer que Lausanne «valorise la diversité et affirme son engagement contre toutes les formes d’exclusion», expliquait la Ville dans un communiqué la semaine dernière.

«Ces bancs colorés ne sont pas de simples assises: ils incarnent une ville qui reconnaît chaque personne dans sa diversité, ajoutait Pierre-Antoine Hildbrand dans le document. Ils rappellent que Lausanne est et restera un espace inclusif, où il n’y a pas de place pour aucune forme de discrimination.» (jzs)