L'une des victimes est tombée d'une hauteur équivalente à 12 étages. Keystone

Lausanne: Il saute du 6e étage, sa femme est retrouvée morte

Un drame dont les circonstances restent encore à éclaircir a fait deux morts samedi. L'une des victimes s'est jetée de la tour Bel-Air à Lausanne.

Deux décès ont été constatés samedi à Lausanne aux abords du complexe de Bel-Air. Un homme a été retrouvé sans vie sur la chaussée.

Par la suite, le corps d'une femme a été découvert dans le logement d'où la première victime aurait chuté, a annoncé la police lausannoise samedi soir.

Selon le quotidien 24 heures, le corps de la femme retrouvée morte est celui de l'épouse de la victime, tombée sur la rue de Genève d'une haute équivalent à 12 étages.

L'appartement donnait sur le Flon

Peu après 06h00, la police a été avisée qu'un corps gisait sur la chaussée. Malgré les tentatives de réanimation, le décès de l’homme a dû être constaté. Il aurait chuté d’une hauteur estimée à 35 mètres.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

La police s'est alors rendue au domicile de l'homme décédé, à l'aplomb du lieu de la chute. Elle y a découvert le corps sans vie de son épouse. Le couple a des enfants, qui ont été pris en charge, ajoute la police.

Des investigations sont en cours pour établir les circonstances des faits. 24 heures donne toutefois quelques détails, comme le fait que le couple - un Ethiopien et une Suissesse - était âgé d'une cinquantaine d'année et avait deux enfants «de 15 à 17 ans».

L'intervention a nécessité une mobilisation conséquente de la police municipale et cantonale ainsi que de personnel médical et de psychologie d'urgence, précise le communiqué. (joe/ats)