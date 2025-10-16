en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Rebondissement dans le scandale à la police de Lausanne

Le mot &quot;Police&quot; est photographie sur un gilet porte par un policier de la villle de Lausanne lors d&#039;un exercice de secours dans le nouveau tunnel sous l&#039;avenue d&#039;Echallens du ...
Des policiers lausannois suspendus vont faire recours, soit devant la justice soit devant leur employeur.Image: KEYSTONE

Rebondissement dans le scandale raciste à la police de Lausanne

La plupart des policiers suspendus dans l'affaire des groupes Whatsapp vont contester leur sanction, révèle la RTS. L'un d'eux a même déjà été réintégré.
16.10.2025, 09:1916.10.2025, 09:37

Suspendus dans l'affaire des messages racistes, sexistes et antisémites échangés sur des groupes Whatsapp et révélés fin août, des policiers lausannois ne comptent pas en rester là.

Selon la RTS, la majorité des huit agents sanctionnés vont en effet contester leur mise à l'écart. L'un d'eux a même a déjà été réintégré et a retrouvé son poste.

«Ils se sont moqués d'un enfant mort»: scandale à la police lausannoise

L'homme n'aurait eu qu'un «rôle passif» et n'avait rien publié de litigieux, rapporte le média public. La Municipalité de Lausanne a donc renoncé à le licencier.

Des salaires suspendus

Alors que l'un des policiers impliqués a démissionné de lui-même, la procédure de licenciement est toujours en cours pour les six agents restants. D'après la RTS, la sanction a même été prononcée de manière définitive dans un cas et un recours va être déposé devant la justice administrative.

Les autres policiers devraient de leur côté saisir une commission paritaire, un organe consultatif qui peut donner son avis sur une décision de licenciement. Il s'agit notamment pour certains de faire recours contre la suspension de leur salaire.

Scandale raciste à Lausanne: un policier cumule les déboires

Selon la RTS, les agents concernés ne sont en effet plus payés depuis leur suspension. Et comme ils n'ont pas encore été licenciés, ils ne peuvent prétendre au chômage et se retrouvent sans revenu.

Contactée par le média public, la Municipalité de Lausanne n'a pas souhaité faire de commentaire, l'enquête étant toujours en cours. La justice vaudoises doit, en effet, encore déterminer si des infractions pénales ont été commises sur les groupes Whatsapp. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
6
Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
de Vera Leuenberger
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
17
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
de Antoine Menusier
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
4
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
de Julian Spörri
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
de Renzo Ruf, Washington
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
de Othmar von Matt
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
de Sermîn Faki
Thèmes
Sa mère mange sa crème glacée, il appelle la police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Trafic CFF interrompu au Gothard
Un train de marchandises bloqué entrave le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Gothard. Les voyageurs doivent s'attendre à un temps de trajet supplémentaire d'environ 60 minutes.
Le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Gothard est interrompu, Le blocage d'un train de marchandises entrave le trafic régulier, ont annoncé les CFF mercredi à 13h30.
L’article