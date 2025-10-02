Lausanne: importante mobilisation contre les coupes budgétaires
«Bouclier social contre coupes létales», «Nos enfants valent mieux qu'un budget serré» ou «Notre salaire n'est pas un salami», pouvait-on lire sur les nombreuses pancartes brandies dans la foule.
Les manifestants sont partis peu avant 19h00 de l'esplanade de Montbenon pour se rendre au Château Saint-Maire, siège du gouvernement vaudois, lequel a annoncé la semaine dernière des mesures d'économie de 305 millions de francs.
«Nous manifestons pour signifier un profond désaccord avec ce programme d'austérité déjà en place depuis le budget 2025», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, présidente du Syndicat des services publics (SSP) Vaud.
Ce dernier avait appelé au rassemblement «unitaire» de jeudi soir aux côtés des syndicats FSF et SUD. (sda/ats)