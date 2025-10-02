ciel clair10°
Suisse
Lausanne

Lausanne: importante mobilisation contre les coupes budgétaires

La fonction publique et parapublique vaudoise a manifesté jeudi soir à Lausanne contre les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d&#039;Etat.
Des milliers de personnes ont manifesté jeudi soir à Lausanne contre les coupes budgétaires annoncées par le Conseil d'Etat pour 2026. Travailleurs et syndicats de la fonction publique et parapublique rejettent en bloc les mesures prévues.
02.10.2025, 19:2102.10.2025, 19:21

«Bouclier social contre coupes létales», «Nos enfants valent mieux qu'un budget serré» ou «Notre salaire n'est pas un salami», pouvait-on lire sur les nombreuses pancartes brandies dans la foule.

Les manifestants sont partis peu avant 19h00 de l'esplanade de Montbenon pour se rendre au Château Saint-Maire, siège du gouvernement vaudois, lequel a annoncé la semaine dernière des mesures d'économie de 305 millions de francs.

Flottille pour Gaza: manifestation spontanée à Genève

«Nous manifestons pour signifier un profond désaccord avec ce programme d'austérité déjà en place depuis le budget 2025», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, présidente du Syndicat des services publics (SSP) Vaud.

Ce dernier avait appelé au rassemblement «unitaire» de jeudi soir aux côtés des syndicats FSF et SUD. (sda/ats)

Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
Ce rapport dresse un constat alarmant pour les glaciers suisses
La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS). Un phénomène à l'origine de catastrophes telles que la destruction de Blatten (VS).
Les glaciers en Suisse se réduisent comme peau de chagrin. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observé.
L’article