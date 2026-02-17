La police municipale de Lausanne rappelle qu'elle ne demande jamais la remise de cartes bancaires. Image: KEYSTONE

Faux policier: deux jeunes escrocs pincés à Lausanne

Deux interpellations ont eu lieu dans la capitale vaudoise dans l'arnaque au faux policiers. L'un des suspects est un Genevois de 15 ans.

Plus de «Suisse»

Deux personnes en lien avec des escroqueries de faux policier ont été interpellées par la police municipale de Lausanne dans la nuit de vendredi à samedi. Les individus ont visé des retraités domiciliés à Lausanne.

Vendredi peu avant 20h, la police municipale de Lausanne est avertie qu'un individu avait obtenu des cartes bancaires et leurs codes en se faisant passer pour un policier, auprès d'un couple domicilié dans le quartier de Béthusy. L'individu a été interpellé par la police environ vingt minutes après, à proximité d'un commerce, a annoncé la police par communiqué mardi.

Reconnu par les victimes, l'auteur présumé était en possession de leurs cartes bancaires ainsi que de 11 000 francs en espèces et 3000 francs en cartes de cryptomonnaie. Le ressortissant français de 18 ans, domicilié en France, a été conduit à l'Hôtel de police et placé à disposition du Ministère public.

Peu après 00h20, une nouvelle tentative d'escroquerie par faux policier est signalée dans le quartier de Sallaz. L'auteur présumé, un ressortissant suisse âgé de 15 ans et domicilié dans le canton de Genève, a été interpellé au domicile de la victime, alors qu'il venait récupérer des cartes bancaires. Il a été conduit à l'Hôtel de police, puis placé à disposition des autorités compétentes.

Le mode opératoire

Pour parvenir à leurs fins, les auteurs de ces escroqueries contactent leurs victimes en se faisant passer pour des policiers, prétextant une fraude bancaire en cours. Ils demandent parfois aux victimes de couper les cartes bancaires en deux, afin de les mettre en confiance. Ils leur demandent ensuite de leur remettre les cartes et les codes, avant d'envoyer un «coursier» les récupérer à leur domicile.

La police municipale de Lausanne rappelle qu'elle ne demande jamais la remise de cartes bancaires, de codes, de documents officiels, et n'envoie pas de coursier à domicile. Même coupée en deux, une carte bancaire reste utilisable si la puce demeure intacte. En cas de doute, elle recommande de raccrocher et d'appeler le 117. La police demande aussi d'informer ses proches, surtout les personnes âgées, de ce type de pratique. (jzs/ats)