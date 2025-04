Une enquête a été menée par la police judiciaire de Lausanne (image d'illustration). Image: police municipale de Lausanne

Dix personnes interpellées à Lausanne après une série d'explosions

Dix personnes, dont six mineurs, arrêtés à Lausanne après des explosions ayant causé d'importants dégâts matériels, mais sans faire de blessés.

Plus de «Suisse»

Entre le 27 mars et le 4 avril 2025, quatre explosions dues l’utilisation d’engins pyrotechniques artisanaux ont été perpétrées au chemin des Bossons à Lausanne. Personne n'a été blessé. Dix auteurs présumés des faits ont été interpellés.

Ces explosions ont eu lieu dans trois entrées d’immeubles, ainsi qu’à la cabane des Bossons. Les dommages matériels sont conséquents (boîtes aux lettres, murs, vitres et portes d’entrées). Toutefois, aucune personne n’a été blessée, indique la police municipale de Lausanne mercredi.

Qui sont les jeunes arrêtés

Suite à ces faits, une enquête a été menée par la police judiciaire de Lausanne, sous la conduite du Ministère public et du Tribunal des mineurs. Dans le cadre des investigations, dix personnes ont été entendues, dont quatre personnes majeures et six personnes mineures.

Une autre histoire d'explosions... D'où viennent les nombreuses détonations entendues à Lausanne?

Trois auteurs présumés des faits, un ressortissant italien de 18 ans, domicilié dans la région lausannoise, ainsi que deux ressortissants bosniens de 14 et 17 ans, domiciliés à Lausanne, ont été placés en détention provisoire pour les besoins de l’enquête. Cette dernière est toujours en cours, précise la police. Pour l'heure, aucune autre information ne sera transmise.

Vu la gravité des faits, des procédures pénales ont été ouvertes d’office. Au regard des dommages à la propriété, des plaintes pénales ont été déposées par la Ville de Lausanne et les propriétaires d’immeubles.

L’ensemble des investigations a nécessité le recours à un important dispositif policier. Il était composé des unités d’intervention et de proximité et de la brigade de la jeunesse de la police municipale de Lausanne, ainsi que de la brigade de police scientifique de la police cantonale vaudoise. (jah/ats)