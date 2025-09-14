bien ensoleillé21°
Une fresque géante illumine la place de la Riponne à Lausanne

Une fresque geante realisee par l&#039;artiste romande Caroline Bourrit est photographiee ce samedi 13 septembre 2025 a la place de la Riponne a Lausanne. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)
Keystone

Inaugurée samedi, l’œuvre colorée de l’artiste romande Caroline Bourrit transforme la Riponne en un espace poétique. Les Lausannois ont été invités à y inscrire des messages d’espoir.
14.09.2025, 14:3314.09.2025, 14:33
Une fresque géante et colorée habille désormais la place de la Riponne à Lausanne. Lors de l'inauguration, samedi, la population a pu participer à sa finalisation, en écrivant des petits mots d'espoir dans une centaine de cercles blancs.

Ces cercles sont pensés comme la pièce de monnaie que l'on jette dans une fontaine pour faire un voeu. Ils deviendront phosphorescents à la nuit tombée, offrant l'image d'une constellation, explique la ville dans un communiqué.

La fresque dessine des courants d'eau traversant l'espace. L'artiste romande Caroline Bourrit signe cette oeuvre intitulée «Affleurer» en référence à la présence de l'eau qui s'écoule sous la place.

La Riponne rendue aux piétons

Après des mois de chantier lié aux travaux du parking enterré sous la place, la municipalité se réjouit de voir la place progressivement rendue aux piétons. Pour agrémenter cet espace, de nouveaux aménagements ont été réalisés, comme un premier îlot de verdure, encore en chantier, et une plateforme en bois.

Ces aménagements – qui sont transitoires – sont réalisés avant la transformation définitive de la place, qui devrait intervenir dès 2028.

Pour en savoir plus sur ce projet👇

Lausanne: le futur visage de la place de la Riponne dévoilé

Le projet «Au soleil, sous la pluie» a remporté le concours organisé en mars dernier. Il prévoit des terrasses végétalisées, un grand couvert, des espaces ludiques, des jeux d'eau ainsi que de nombreux arbres. Le projet gagnant et ses concurrents font l'objet d'une exposition sur le site. (tib/ats)

