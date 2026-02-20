Une ONG met en garde les Verts contre un référendum risqué
C’est un long mail qu’Andreas Missbach a envoyé à des partis de gauche, des organisations d’aide et des associations environnementales. Première destinatrice: Lisa Mazzone, présidente des Verts.
Andreas Missbach est le directeur d’Alliance Sud, une ONG suisse qui se définit comme un «centre de compétence pour la politique de développement». Dans son texte, il somme les Verts de renoncer au référendum contre le paquet d’allègement 2027. Autrement dit, ne pas faire précisément ce que Lisa Mazzone a annoncé depuis longtemps.
La coopération internationale en question
La gauche est, en effet, prise en étau entre sa politique d'opposition et la «realpolitik». Andrea Missbach plaide pour la seconde, car, dans le paquet d’allègement 2027, les fonds destinés à la coopération internationale (DDC) sont gelés au niveau de 2025. Pour lui:
La DDC se trouve dans une situation inconfortable. Ses fonds fédéraux sont considérés comme non affectés. Cela signifie qu’ils peuvent être réduits sans modification de la loi. Or, comme un référendum ne porte que sur les changements législatifs, la DDC ne profiterait même pas d’un éventuel rejet du paquet d’économies de Karin Keller-Sutter par le peuple.
Au contraire: pour respecter le frein à l’endettement, la pression augmenterait encore sur la DDC. Selon Andreas Missbach:
De nouvelles économies déjà annoncées
Il souligne qu’Alliance Sud se tient «derrière la lutte politique contre l’austérité, pour davantage de recettes et une réforme du frein à l’endettement», mais il est convaincu «qu’un référendum, à ce stade, ne peut pas être gagné». Andreas Missbach ne veut toutefois pas commenter son mail, expliquant qu’il s’agit d’une communication interne.
Interrogée, Lisa Mazzone se dit peu impressionnée. Le paquet d’économies aurait des «répercussions graves», par exemple sur la politique environnementale, les transports publics ou les taxes d’études.
Les Verts ne seraient d’ailleurs pas seuls dans la lutte contre «cet exercice d’austérité dogmatique», mais alliés aux syndicats, aux étudiants, aux chercheurs et aux associations environnementales. Et le prochain paquet d’économies déjà annoncé inspire déjà des craintes à Lisa Mazzone:
