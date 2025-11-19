Image d'illustration Keystone

Cette fondue chinoise de Lidl contient trop de PFAS

Le détaillant rappelle un produit pour une teneur trop élevée en polluants éternels.

Plus de «Suisse»

Lidl Suisse rappelle une fondue chinoise en raison d'une teneur trop élevée en PFAS. Il s'agit de la «Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé», avec la date limite de conservation du 26.04.2026 et le numéro de lot 25822457.

Seul ce produit est concerné par le rappel, indique mercredi le détaillant dans un communiqué. Il invoque des raisons de protection préventive des consommateurs.

Lidl rappelle de la «Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé». Image: Lidl

L'article peut être ramené dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera remboursé, même en l'absence de ticket de caisse, précise le groupe.

Les PFAS, appelés aussi polluants éternels, présentent un risque pour la santé humaine s'ils dépassent certaines valeurs maximales. Une enquête publiée cette semaine a toutefois montré que sur 900 denrées alimentaires d'origine animale testées, seuls sept échantillons présentaient des valeurs supérieures au seuil autorisé. (jzs/ats)