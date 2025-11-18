L'octogénaire est décédée sur place, indique la police cantonale bernoise (image d'illustration). Image: Shutterstock

Une octogénaire meurt fauchée par une voiture en Suisse romande

Un dramatique accident est survenu à Moutier lundi dernier. Une enquête est en cours.

Une piétonne âgée de 81 ans est décédée après avoir été heurtée par une voiture lundi en fin d'après-midi à Moutier.

Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête placée sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Une automobiliste circulait en provenance du village d’Eschert en direction de Moutier quand sa voiture a heurté une piétonne qui traversait la rue. Malgré les soins prodigués immédiatement, l'octogénaire est décédée sur place, indique mardi la police cantonale bernoise.

L’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers et le Care Team du canton de Berne. (jzs/ats)