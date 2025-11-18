Une octogénaire meurt fauchée par une voiture en Suisse romande
Un dramatique accident est survenu à Moutier lundi dernier. Une enquête est en cours.
Une piétonne âgée de 81 ans est décédée après avoir été heurtée par une voiture lundi en fin d'après-midi à Moutier.
Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête placée sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.
Une automobiliste circulait en provenance du village d’Eschert en direction de Moutier quand sa voiture a heurté une piétonne qui traversait la rue. Malgré les soins prodigués immédiatement, l'octogénaire est décédée sur place, indique mardi la police cantonale bernoise.
L’intervention a mobilisé une équipe d’ambulanciers et le Care Team du canton de Berne. (jzs/ats)
