Le jackpot oublié à l'EuroMillions a trouvé son gagnant

Un gain de 300 000 francs restait jusqu'ici non réclamé auprès de la Loterie romande. Mais l'heureux gagnant a fini par se manifester.

Depuis deux mois, la Loterie romande cherchait activement le gagnant d’un concours exceptionnel EuroMillions. Celui était prié de se rendre dans un point de vente pour vérifier son bon de participation et réclamer un gain de pas moins de 300 000 francs.

Une campagne de recherche avait même été lancée dans les médias et sur les réseaux sociaux pour retrouver l'heureux élu. Et l'initiative a visiblement porté ses fruits puisque la chanceuse personne a fini par se manifester.

«Conformément à sa politique de confidentialité et d’anonymat, la Loterie Romande ne communiquera aucune information personnelle concernant l’heureux gagnant», précise toutefois la société publique.

Pour rappel, le concours exceptionnel s’était tenu du 15 au 26 septembre et ce exclusivement en Suisse romande. En misant un minimum de 7 francs à l'EuroMillions, les joueurs participaient automatiquement au tirage au sort, le 8 octobre dernier. (jzs)