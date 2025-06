Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé

Les jeux d'argent et de hasard sont dangereux: risque d'addiction élevé, perte d'argent, conflits familiaux... L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Vous pouvez trouver de l'aide

Il fallait cocher les numéros 1, 7, 9, 21, 38 et 40. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 3 et le Joker le 981959.

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs.

