La montée des eaux ralentit partout en Suisse

A Yverdon, la décrue s'annonce extrêmement lente: accès au lac limité

Les eaux du lac de Neuchâtel ont grimpé à un niveau record à Yverdon-les-Bains (VD). Une lente décrue s'est amorcée lundi. Les restrictions d'accès au bord du lac pourraient perdurer jusqu'en fin de semaine. «Une crue exceptionnelle de 430,73 mètres - 29 centimètres plus haute que le record de mai 2015 - a été mesurée lundi à Grandson à 09h00. Avant un premier centimètre de descente vers 10h00», a annoncé lundi le syndic d'Yverdon-les-Bains Pierre Dessemontet. La décrue devrait se poursuivre, mais de manière «extrêmement lente». L'Etat-major cantonal de conduite vaudois a rappelé qu'il existe un «danger réel de chute d'arbres dans les zones forestières inondées». La navigation reste interdite sur l'ensemble des lacs de Neuchâtel, Morat, La Thièle et le canal de la Broye, professionnels exceptés. En raisons des fortes vagues et importants courants, la baignade est déconseillée, voire interdite par endroits.