«Septembre est passé en mode été» en Suisse

La première semaine de septembre a été «anormalement chaude en plaine», nous expliquait un météorologue. Lequel ajoutait: «Le mois de septembre devrait être, globalement, plus chaud que la norme». Des températures élevées sont attendues pour mardi. A partir de mercredi, les valeurs devraient baisser. (asi)

Gösgen (SO): 30,7°C

Wynau (BE): 31,1°C

La belle saison joue les prolongations. Depuis le début du mois, «septembre est passé en mode été», écrit ce lundi SRF Météo sur X . Des «journées tropicales» ont été enregistrées dans plusieurs localités, notamment depuis vendredi. La valeur la plus élevée a été détectée ce lundi à Leibstadt (AG), où le mercure a atteint 31,9°C.

Des températures dépassant les 30°C ont été mesurées ce lundi dans plusieurs localités de Suisse. Voici où il a fait plus chaud.

