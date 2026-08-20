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Le président de la SSR Jean-Michel Cina s'en va

Jean-Michel Cina
Jean-Michel Cina rend son mandat.Image: SSR

Le président de la SSR s'en va

Près de dix ans après avoir pris ses fonctions, Jean-Michel Cina se retire. Son a été marqué par deux votations sur l'avenir de la SSR.
20.08.2026, 08:2320.08.2026, 08:48

Le président de la SSR Jean-Michel Cina rend son mandat, près de dix ans après avoir pris ses fonctions. La question de sa succession devrait être réglée d'ici au printemps 2027.

Jean-Michel Cina a informé le Conseil d'administration de son intention, a annoncé jeudi la SSR. Le moment de ce changement a été choisi consciemment, explique le communiqué: «Enavant», le projet stratégique le plus important de la SSR, a été lancé avec succès et entre désormais dans sa phase de mise en oeuvre.

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Au cours de ses dix années à la présidence du Conseil d'administration, qui assume également les fonctions d'organe directeur de l'Association SSR, Jean-Michel Cina a conduit «avec succès l'entreprise et son organisation faîtière à travers des périodes exigeantes et parfois mouvementées». Sous sa direction, la transformation stratégique de l'entreprise a été préparée et développée de manière décisive, ajoute la SSR.

Economiser 270 millions de francs d'ici 2029

Cela inclut notamment le projet de transformation «Enavant», lancé en 2024. La SSR met actuellement en œuvre un vaste programme d’économies dans le but de devenir «une entreprise médiatique plus numérique, plus légère et plus agile», car le Conseil fédéral a décidé de réduire la redevance de 335 à 300 francs par foyer et par an. La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029. Elle supprimera 900 postes à temps plein.

Le mandat du Haut-Valaisan a été marqué par deux initiatives populaires, dans le cadre desquelles le peuple s'est prononcé sur l'avenir de la SSR. En 2018, l'initiative No Billag a été rejetée à 72%. Au printemps dernier, l'initiative «200 francs, ça suffit!» a également été refusée nettement, avec 62% des voix.

Un successeur proposé au printemps 2027

Par ailleurs, les postes de conduite d'importance stratégique ont été pourvus et le nouveau comité de direction a pris ses fonctions en avril dernier déjà. C'est donc le moment approprié pour confier la présidence du Conseil d'administration à une nouvelle personne, selon l'entreprise de service public. L'objectif est de proposer à l'Assemblée des délégués du printemps 2027 une personne qualifiée pour succéder à la présidence.

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D'ici là, Cina continuera d’assumer pleinement ses responsabilités en tant que président de l’association et président du conseil d’administration, relève encore la SSR. (jzs/ats)

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