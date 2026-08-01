averses modérées19°
DE | FR
burger
Sport
Football

RTS: Yves Débonnaire a pris sa retraite de consultant foot

Yves Débonnaire a vécu sa dernière émission sur la RTS le 19 juillet, après 36 ans comme consultant football.
Yves Débonnaire a vécu sa dernière émission sur la RTS le 19 juillet, après 36 ans comme consultant football. image: capture d'écran rts

«Ils m'ont bien chambré après ça»: Débonnaire raconte ses 36 ans à la RTS

Yves Débonnaire, mythique consultant foot de la chaîne publique romande, a pris sa retraite le 19 juillet dernier. Il revient sur son superbe parcours dans notre interview «dernières fois».
01.08.2026, 06:5501.08.2026, 06:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Le 19 juillet dernier, c'était la finale de la Coupe du monde, qui a vu le sacre de l'Espagne contre l'Argentine. Mais c'était aussi la dernière d'Yves Débonnaire comme consultant football pour la RTS, après 36 ans de bons et loyaux services sur la chaîne publique romande.

Dès la fin du match, le Vaudois – qui fêtera ses 70 ans le 12 décembre prochain – a reçu un très bel hommage sur le plateau de la part des journalistes et de son ami Pablo Iglesias. Un hommage mérité pour le natif de Vevey, véritable mordu de football qui a toujours su transmettre sa passion aux téléspectateurs, avec un fort enthousiasme et beaucoup de pédagogie.

L'hommage de la RTS pour Yves Débonnaire 📺

Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Comme le veut la tradition chez watson quand une personnalité du sport romand prend sa retraite, nous avons discuté avec Yves Débonnaire de ses «dernières fois».

La dernière fois que vous avez adoré le football?
YVES DEBONNAIRE: La finale de la Coupe du monde, parce que l'Espagne l'a gagnée. Car l'Espagne respecte totalement le football, elle a une idée du jeu qui est hyper positive.

La dernière fois que vous l'avez détesté?
Je vais dire le match Paraguay-France durant ce même Mondial. C'était tout ce que le foot ne doit pas montrer. Une équipe, le Paraguay, qui ne veut pas jouer. Des règles complètement incompréhensibles. Un arbitre malheureux et perdu là, au milieu, parce que c'est très difficile pour lui. Et des grosses fautes qui n'ont pas été sifflées, comme dans certains autres matchs de ce tournoi d'ailleurs.

La dernière fois que vous avez eu un privilège grâce à votre nom?
(Il rit, puis réfléchit). On m'a offet du jambon espagnol. On m'a dit: «C'est cadeau!». C'est une boucherie où je vais tout le temps, les gens sont exceptionnels là-bas, très vivants et fans de sport. Des employés sont français, on parle rugby ensemble. Le patron est fan de hockey sur glace. C'est génial! Plutôt qu'un privilège, je dirais que ce cadeau était une attention très sympathique.

epa04202567 Swiss coach Yves Debonnaire before the UEFA EURO Under 17 soccer match between Switzerland and Portugal at the Hibernians stadium in Fgura, Malta, 12 May 2014. EPA/LINO ARRIGO AZZOPARDI
Yves Débonnaire a passé de nombreuses années comme formateur à l'Association suisse de football (ASF). Image: keystone

Et ce jambon, il était bon?
Alors là... Il était très, très, très, très bon. Et je rajoute même un «très» s'il le faut.

La dernière fois que vous avez dit une bêtise à l'antenne?
J'ai cité Franz Beckenbauer comme joueur dans un match, ça devait être entre 2010 et 2015 alors qu'il a pris sa retraite en 1983... Je me suis bien fait chambrer par ma famille quand je suis rentré à la maison!

Yves Débonnaire en bref
- Né le 12 décembre 1956 à Vevey (VD)
- Consultant football pour la RTS pendant 36 ans
- Ex-milieu de terrain, 193 matchs de Super League (avec Vevey puis Sion) dans les années 1970 et 1980
- Une Coupe de Suisse remportée avec le FC Sion (1986)
- Sélectionneur des équipes de Suisse juniors (U15 à U18) pendant 21 ans (1999 à 2020)
- Instituteur de métier, qu'il a exercé à côté de sa carrière de joueur
- Marié, père de trois garçons adultes

La dernière fois qu'on vous a demandé un autographe ou un selfie?
Deux jours après la finale de la Coupe du monde, dans la rue. Un jeune est venu vers moi et m'a dit: «Oh, mais c'est vous le consultant?! On peut faire un seflie?» J'ai répondu: «Oui, bien sûr, mais je ne suis pas photogénique!» Récemment aussi, un homme que je ne connaissais pas est venu m'aborder dans la rue et on a discuté foot pendant 20 minutes.

«Ces échanges-là sont magnifiques, c'est super de pouvoir avoir des discussions avec les gens simplement parce qu'ils vous reconnaissent et viennent vous parler spontanément!»

On refait le monde du foot, parfois le monde tout court quand la discussion dérive. Le sport ou les arts permettent de partager une passion. Ces moments sont toujours très enrichissants, même avec des gens qui ne m'apprécient pas.

C'est déjà arrivé?
Une fois, quelqu'un est venu vers moi et m'a dit: «Je ne vous aime pas!» Mais franchement, c'est très bien! (rires) J'ai répondu: «Il n'y a aucun problème avec ça. je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, et je ne peux pas plaire à tout le monde». Mais ensuite, la discussion était sympa! Par contre, lui, il ne m'a pas demandé de selfie...

Trainer Yves Debonnaire, links, gibt Anweisungen, an der Seite von Spieler Daniel Pavlovic, rechts, beim Training der Schweizer U17 Mannschaft, am Samstag 7. Mai 2005, an den Europameisterschaften in ...
Le Veveysan est réputé pour sa passion du football, sa capacité à la transmettre et ses talents de formateur. Image: KEYSTONE

La dernière fois que vous avez été fier de vous?
Je dirais plutôt content ou heureux. C'est plus général qu'un moment précis, c'est quand je vois un jeune progresser au foot par rapport à l'entraînement qu'on lui donne. De voir que quelque chose qu'on a voulu se passe bien. C'est pareil avec les élèves, quand j'étais instituteur. Voir par exemple des jeunes joueurs, que j'avais eu dans les sélections suisses juniors, signer dans des clubs pros ou jouer en équipe nationale A, ça me rendait heureux.

La dernière fois que vous avez joué au foot?
Ouh là là, ça, c'est une bonne question piège! Joué un vrai match, ça fait très longtemps. A l'entraînement avec des jeunes, c'était au mois de mai. Car j'avais toujours envie de démontrer les gestes techniques.

«Et un petit match, c'était en juin dans une équipe fribourgeoise de 4e ligue qui s'appelle le FC La Combert. Un coach m'a demandé si je pouvais venir donner un petit entraînement»

A la fin, pour le petit match, il y avait un nombre impair dans les équipes. J'ai donc joué. C'est là où je me suis dit que vraiment... (il tousse pour faire comprendre la difficulté) j'étais largué. C'est mieux si je me contente désormais de jongler ou de faire une passe.

La dernière fois que vous avez songé à vous couper les cheveux?
(Il rit) Je les coupe quand même de temps en temps! Et j'ai voulu le faire la semaine passée, quand je me suis regardé dans le miroir. Mais je ne l'ai pas encore fait.

Markus Frei, links, Nachwuchstrainer der Schweizer - U15-Fusballer, Yves Debonnaire, Mitte, Trainer -U16, und Mario Comisetti, Trainer - U17, anlaesslich einer Presskonferenz des Schweizerischen Fussb ...
Yves Débonnaire a gardé la même coupe de cheveux tout au long de sa carrière de joueur, d'entraîneur et de consultant. Image: KEYSTONE

On va dire changer radicalement de coupe, car on vous a toujours connu avec vos boucles mi-longues.
Non, je n'ai jamais eu envie de changer, je ne suis pas très axé sur ces choses-là. Et tant que ça plaît à ma femme, ça va! (rires) Quand je vais chez les coiffeur, je dis juste que je vais arranger un peu. A part la couleur et quand même un peu moins de cheveux sur la tête, rien n'a changé.

La dernière fois que vous avez porté le maillot de Stephen Curry que les journalistes de la RTS vous ont offert sur le plateau, lors de vos adieux?
Il y a quelques jours à la maison, pour voir s'il m'allait bien.

Verdict?
Il est très bien, ils ont pris la bonne taille. C'était drôle de recevoir ce maillot de basketball dans une émission de foot. J'aime beaucoup le basket. Et Curry, c'est un joueur dans lequel je retrouve ce que j'aime dans le sport. Cette qualité technique exceptionnelle, cette volonté de gagnant positive. Cette fluidité dans son geste, c'est magnifique! Quand il tire, il y a une forme de douceur, c'est soyeux. Avec, en même temps, ce caractère de vainqueur! Et cette détermination à sans cesse progresser techniquement, c'est un modèle pour les jeunes. Dans ce cas, le sport est une superbe école de vie.

Yves Débonnaire a reçu le maillot du basketteur Stephen Curry (Golden State Warriors, en NBA) de la part des journalistes de la RTS.
Yves Débonnaire a reçu le maillot du basketteur Stephen Curry (Golden State Warriors, en NBA) de la part des journalistes de la RTS.image: capture d'écran rts

La dernière fois que vous avez regretté d'avoir pris votre retraite de consultant?
J'ai arrêté il y a très peu de temps, je n'ai pas encore eu le temps de regretter quoi que ce soit, et je ne pense pas que ça arrivera. J'ai fait cela à côté, par plaisir. Pour moi, 70 ans, c'est l'âge idéal pour dire stop. Y compris pour le mandat que j'avais auprès des juniors de l'association valaisanne. Je vais désormais pouvoir consacrer du temps aux voyages et aux longues balades, par exemple.

La dernière fois que vous avez été abordé par un autre média pour y devenir consultant?
Il y a assez longtemps, une fois par blue Sport. Mais c'était juste une petite approche.

Vous avez donc décidé de rester fidèle au service public.
Le rythme me convenait bien, avec des passages à l'antenne pas trop fréquents. Et j'ai rencontré tellement de personnes magnifiques à la RTS. Celle-ci m'a permis de faire des voyages fantastiques pour aller voir des Coupes du monde, des finales de Champions League. Après l'hommage sur le plateau, je leur ai dit que c'était plutôt à moi de leur dire merci, que ce que j'avais vécu avec la RTS était merveilleux.

«J'ai vécu des moments magnifiques, dont je n'aurais jamais rêvé gamin»

Ça fait plaisir d'écouter quelqu'un si passionné par son travail, dans un monde où le job de beaucoup de personnes n'est qu'alimentaire.
J'ai adoré mon métier d'instituteur, j'ai adoré travailler avec les footballeurs M16 ou M17. En fait, j'ai adoré ma vie. C'est ce qui s'appelle être un privilégié.

Lui aussi est un passionné👇

Il réussit un défi fou dans les stades suisses

Vous avez aussi fait les efforts nécessaires.
Oui, mais dans la vie, il y a aussi parfois une grande part de chance. J'en ai eu lors de mes débuts à 18 ans avec le Vevey-Sports, quand le club a tout à coup voulu faire jouer des jeunes et que j'ai profité de la blessure d'un titulaire habituel. Devenir sélectionneur suisse des M16 et M17, c'est parce que quelqu'un a vu je ne sais pas quoi en moi et a pris contact. La vie est aussi faite de petits événements qu'on ne maîtrise pas, de petits hasards qui fait qu'elle évolue ou non. Et une fois qu'on a cette chance, il faut garder cette passion, être prêt à donner de soi.

Plus d'articles sur le sport
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
2
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
de Niklas Helbling
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
1
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
de Annika Bangerter
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
de Simon Häring
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
2
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
de Romuald Cachod
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l&#039;Italie
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l'Italie
de Christoph Cöln
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
de Yoann Graber
Le champion suisse de padel se livre: «C&#039;est plus accessible que le tennis»
Le champion suisse de padel se livre: «C'est plus accessible que le tennis»
de Marine Brunner
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
de Niklas Helbling
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
1
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
de Olivier bories
Pourquoi Zidane n&#039;échappera pas aux tourments de la politique
1
Pourquoi Zidane n'échappera pas aux tourments de la politique
de Antoine Menusier
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
2
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
de Michael Graber
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
1
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
de Nik Dömer
Infantino règle ses comptes
2
Infantino règle ses comptes
de Ralf Meile
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d&#039;adeptes
1
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d'adeptes
de Marine Brunner
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
de Felix Ertle
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
de Timo Rizzi
Remco Evenepoel a fermé des bouches
Remco Evenepoel a fermé des bouches
de Sven Papaux
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J&#039;étais une victime»
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J'étais une victime»
de Romuald Cachod
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
de Fred Valet
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
de Rainer Sommerhalder
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
1
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
de Julien Caloz
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
de Julien Caloz
Un Romand en passe de marquer l&#039;histoire sur le Tour de France
2
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
de Romuald Cachod
Les bateaux de la CGN pris d&#039;assaut à Ouchy ce mardi
Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi
de Julien Caloz
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
L'instance basée à Zurich souhaite faire entrer des investisseurs minoritaires dans l'écosystème de la Coupe du monde, un projet qui, à peine dévoilé, suscite déjà de vives critiques.​
La Fifa voit toujours plus grand: l'instance mondiale a annoncé mardi vouloir créer une société afin de gérer ses activités commerciales et attirer des investisseurs extérieurs, promettant une manne de 10 milliards de dollars pour financer le développement du foot.
L’article