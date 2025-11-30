Appelée «Lune Froide», la prochaine pleine lune sera la dernière de l'année. Image: Shutterstock

La météo pourrait gâcher une pleine lune qui n'arrivera plus avant 2042

La pleine lune de décembre aura lieu dans quelques jours. Voici ce que vous devez savoir.

Quand aura lieu la pleine lune de décembre?

Dans la nuit du 4 au 5 décembre, l'on verra la dernière pleine lune de l'année. En Suisse, elle sera à son apogée à 00:14 précisément.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 4-5 décembre?

La pleine lune de décembre, appelée «Lune Froide», doit son nom aux longues nuits hivernales qui marquent cette période dans l’hémisphère Nord. En 2025, elle sera également une super-lune, c’est-à-dire qu’elle coïncidera avec le périgée, le moment où la Lune se trouve au plus près de la Terre, ce qui la rendra légèrement plus grande et plus lumineuse qu’à l’habitude. Mais ce qui distingue réellement cette Lune Froide, c’est sa position exceptionnellement haute dans le ciel, un phénomène lié au cycle du lunistice, un mouvement beaucoup moins connu que les phases lunaires, mais tout aussi spectaculaire.



Le lunistice est un cycle de 18,6 ans au cours duquel l’orbite de la Lune s’incline progressivement, faisant varier fortement la hauteur maximale atteinte par la Lune dans le ciel selon les années. En 2025, la Lune se trouve proche d’un «standstill majeur», le moment du cycle où son inclinaison est la plus extrême. Cela signifie que la pleine lune de décembre atteindra l’une de ses plus hautes trajectoires apparentes de tout le cycle.

Résultat: elle s’élèvera plus haut que d’habitude au-dessus de l’horizon et restera visible plus longtemps, presque toute la nuit, offrant, pour cette raison, un spectacle particulièrement impressionnant. Selon les calculs astronomiques, un tel niveau de hauteur dans le ciel ne se reproduira pas avant 2042, lorsque le lunistice atteindra à nouveau son extrême.

Comment observer la pleine lune du 4-5 décembre 2025?

Cette fois-ci, nul besoin de prendre spécialement de la hauteur. Néanmoins, les prévisions de Meteonews et MétéoSuisse indiquent, pour l'instant, un ciel majoritairement couvert en Suisse romande, il se pourrait donc que les nuages gâchent un événement qu'on ne verra plus avant 2042. (hun)