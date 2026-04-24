On sait quand la pluie devrait faire son retour en Suisse

Ce mois d'avril est caractérisé par un manque évident de pluie, avec un risque accru d'incendie de forêt et des répercussions sur les barrages. Une situation qui ne devrait pas évoluer d'ici à la fin du mois.

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La Suisse connaît un mois d'avril extraordinairement sec. Même si l'ensemble du pays est concerné, le déficit de pluie est particulièrement criant dans certaines régions par comparaison à d'autres années.

Ce mois d'avril devrait être le plus sec depuis le début des mesures, indique l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Jusqu'au 23 avril, il n'est tombé qu'un tiers de la quantité de pluie enregistrée en moyenne durant la période de référence 1991-2020. A certains endroits, l'écart est encore plus important. Le Plateau occidental, le Valais et certains coins du Tessin n'ont reçu qu'à peine plus de 15% des précipitations habituelles.

De nombreux sites de mesures n'ont enregistré depuis le début du mois que 10 millimètres de pluie. En temps normal, sur le Plateau, il en tombe pour tout le mois d'avril entre 70 et 100 millimètres et sur le versant sud des Alpes entre 100 et 200 millimètres. De grosses précipitations n'ont été observées que les 12 et 13 avril.

La situation ne devrait pas évoluer d'ici à la fin du mois. Il n'y a pas de précipitations importantes en vue, selon les prévisions de MétéoSuisse. Bien au contraire, l'indice de sécheresse devrait rester marqué jusqu'au début du mois prochain. Un changement est attendu dans la première quinzaine de mai.

Craintes des agriculteurs

Le manque de pluie a aussi une incidence sur le risque d'incendie de forêt. Celui-ci est jugé considérable ou important dans une grande partie du canton des Grisons et considérable au Tessin. D'ailleurs, quelques communes grisonnes ont décrété une interdiction de faire du feu sur leur territoire.

Le manque de pluie a également des répercussions sur les retenues d'eau des barrages. Leur taux de remplissage atteint 12%, en moyenne nationale, selon les informations de l'Office fédéral de l'énergie, soit bien en dessous de la norme. Au Tessin, le taux atteint 9%, en Valais 8% et dans les installations des Grisons 11%.

Les agriculteurs craignent aussi les épisodes de sécheresse, même si, à l'heure actuelle, la situation n'est pas encore considérée comme dramatique, indique-t-on auprès de l'Union suisse des paysans (USP). Le manque de pluie qui sévit présentement ne devrait pas influer sur les récoltes. (jzs/ats)